BBV Ortsverbände sprechen sich gegen den B2 Ausbau aus

Vertreter der Ortsverbände beim Pressegespräch am Zotzenmühlweg (v.li.): Kreisobmann Wolfgang Scholz, Christine Greinwald, Manfred Geißler, Karin Kastenmüller, Hermann Karg, Josef Pröbstl, Herribert Linhard und Ludwig Leis. © Privat

Weilheim – Bereits im Mai haben sich die Ortsverbände in und um Weilheim herum eingehend mit der Umfahrung von Weilheim befasst und ein entsprechendes Positionspapier verfasst. In einem Pressegespräch am Zotzenmühlweg wurde dieses vorgestellt.

Vor dem Hintergrund der Bürgerbefragung und den voranschreitenden Planungen und Maßnahmen beim Ausbau der B2 nördlich von Weilheim haben sich die Vertreter der Ortsverbände Weilheim, Unterhausen, Wielenbach, Deutenhausen, Oderding, Polling und Etting erneut getroffen und mit den Planungen befasst. Das Votum aus landwirtschaftlicher Sicht fiel eindeutig aus – ein klares Nein zum Ausbau der B2 und zur Umfahrung von Weilheim.

„Der mit einem Ausbau verbundene Flächenverbrauch und der unwiederbringliche Verlust bester landwirtschaftlicher Nutzfläche steht in keinem Verhältnis zu den Vorteilen der Maßnahme“, resümierten die Vertreter der Ortsverbände. Damit würden die Betriebe in und um Weilheim dauerhaft ihre wichtigste Betriebsgrundlage verlieren – den Boden.

