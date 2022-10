Beim Abbiegen übersehen: Verkehrsunfall auf der B2 Höhe Pähl

Der Unfall ereignete sich auf der B2 Höhe Pähl. © Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Pähl - Am Dienstag, 4. Oktober, kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von mehreren Fahrzeugen auf der B2, Höhe Pähl.

Das teilte die Polizeiinspektion Weilheim mit. Ein 84-Jähriger aus Tutzing mit Fahrtrichtung von Weilheim nach Starnberg, übersah beim Abbiegevorgang scheinbar den Pkw eines entgegenkommenden 52-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 84-Jährigen laut Polizei auf das hinter ihm befindliche Fahrzeug geschoben.

Der 84-Jährige und seine Beifahrerin wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Sie kamen mit mittelschweren Verletzungen beziehungsweise zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Der 52-Jährige wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Der Fahrer des dritten Fahrzeugs blieb unverletzt.

Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf circa 16 500 Euro.

Von Kreisbote