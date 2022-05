Volksfest in Weilheim: Belästigung und körperliche Attacke

Teilen

Die Polizei berichtet von Straftaten in Zusammenhang mit dem Volksfest in Weilheim. © Symbolfoto: PantherMedia / Lukassek

Weilheim ‒ Das Volksfest in Weilheim sollte eigentlich für gute Laune sorgen. Doch es gibt auch unschöne Seiten.

Wie die Polizei berichtet, traf eine 18-jährige Weilheimerin am Heimweg vom Weilheimer Volksfest auf einen 28-jährigen Weilheimer. Dieser sprach sie zunächst an und ging ihr dann penetrant nach. Dabei grapschte er ihr mehrfach an ihr Gesäß, teils auch unter ihrem Rock. Die junge Frau flüchtete sich zu einer Kneipe in der Innenstadt, vor der sie noch Gäste vermutete. Einer der Gäste verständigte die Polizeiinspektion Weilheim. So konnte der Täter noch vor Ort festgenommen werden.

Nach Abschluss der Sachbearbeitung wurde der Mann entlassen. Die junge Frau blieb unverletzt. Den Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung.

Körperliche Auseinandersetzung

Am vergangenen Freitag gegen 21.30 Uhr gerieten eine 17-Jährige und eine 16-Jährige in Streit, in dessen Verlauf die Ältere der jüngeren mit einem Messer drohte. Eine bislang unbekannte Dritte, die bei der Älteren dabei war, ging daraufhin auf die Jüngere los und schubste sie und riss ihr Extensions aus dem Kopfhaar.

Zeugen für den Streit, der sich auf dem Festplatz abgespielt hat, werden gebeten, sich bei der PI Weilheim unter Tel. 0881/6400 zu melden.

Von Kreisbote

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.