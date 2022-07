Benefizkonzert mit Pianistin Gitti Pirner im Bibliotheksaal Polling

Von: Antonia Reindl

Virtuosität am Klavier: Die Pianistin Gitti Pirner am Flügel des Bibliotheksaals in Polling. © Reindl

Polling – Sie betritt die Bühne, verbeugt sich vor dem Publikum, lässt ihren zitronengelben Rock auf den Klavierhocker niedergleiten und hält dann einen Moment lang inne. Erst dann lässt sie ihre Finger über die Tasten wandern. Schon vor drei Jahren holte der Rotary Club Murnau-Oberammergau die Pianistin Gitti Pirner zu einem Benefizkonzert in den Bibliotheksaal nach Polling, nun ließ man die inzwischen 79-Jährige wieder den altehrwürdigen Raum mit Tönen erfüllen.



Mit dem Erlös dieses Abends mit Pirner, Mozart und Schubert sollen ärztliche Hilfsorganisationen in der Ukraine unterstützt werden.

Man setze ein Zeichen der Solidarität, meinte Bernhard Pfister, vom Rotary Club Murnau-Oberammergau – und Konzertorganisator. Musik, sagte Pfister eingangs, sei „friedensstiftend und überwindet spielerisch Grenzen“. Dann gab er der international ausgezeichneten und auf den Bühnen der Welt – von Europa über Korea bis nach Japan – bekannten Pianistin Gitti Pirner die Bühne des Bibliotheksaals frei. Ihr erstes öffentliches Klavierkonzert, hatte Pfister zuvor aber noch erzählt, habe sie im Grundschulalter, mit acht Jahren, gegeben – ohne Aufregung, sie könne es ja, soll sie auf Nachfrage geantwortet haben. Und ja, sie kann’s – bis heute, meisterhaft.



Pirner betrat in einem zitronengelben, bodenlangen Rock die Bühne, verbeugte sich – fast ein wenig beiläufig angesichts der Kürze – und setzte sich. Auf dem Hocker schien sie sich erst einmal zu sammeln, sich und ihre Konzentration, welche sich sogleich entladen sollte. Mit der ersten Tastenberührung gab sie sich der Musik hin, ihr Körper folgte den Klängen, dem Schwingen, dem Hallen. Immer wieder blickte sie, wie beseelt, gen Himmel. Immer wieder beugte sie sich über die Tasten, als wolle sie die Töne in die Tiefe begleiten. Anspruchsvoll stieg sie dabei ein, mit Wolfgang Amadeus Mozarts Fantasie in c-Moll K.V. 475. Mit zwar aufsteigenden, zugleich aber etwas finster daherkommenden Tönen geht es in den Abend. Später folgten Mozarts Sonaten in c-Moll K.V. 457 und in C-Dur K.V. 545.



Ob allegro, andante oder assai, jede (Finger-)Bewegung schien von maximaler Leichtigkeit getragen, jeder Ton von einer absoluten Selbstverständlichkeit katalysiert. Mal pausierte die eine mal die andere Hand eine kleine Weile über den Tasten, wie im leeren Raum schwebend, um dann mit voller Inbrunst zu Elfenbein und Ebenholz zurückzukehren. Mal schwebten beide Hände in der Luft, jede Pause wurde ausgekostet, die Stille, ein eigener Klang, ein Raum fürs Hallen, Wirken, Fühlen.



Nach Mozart widmete sich Pirner Franz Schubert, und erst jetzt wurde das Notenpult aufgeklappt und die Pianistin blickte ab und an auf die Blätter. Die Sonate C-Dur D.840 hallte durch den Saal. Zum Abschluss teilte sie sich die Klaviatur mit dem ukrainischen Pianisten Alexej Novikov, ein ehemaliger Meisterschüler der Professorin Pirner. Zusammen brachten sie die Fantasie in f-Moll D.949 für Klavier zu vier Händen zum Ertönen.



Nach einem langanhaltenden Applaus, einer Zugabe gemeinsam mit Novikov – abermals aus der Feder Mozarts, mehrfachem Verbeugen und mit Blumensträußen in den Armbeugen verabschiedete sich Pirner und mit ihr ein Leuchten, nicht allein in Zitronengelb, von der Bühne.

