Benefizkonzert ukrainischer Kinder und Jugendlicher

Weilheim/Polling – Farbenfroh und mit großer Trommel-Lautstärke präsentierte sich das ukrainische Kinder- und Jugendensemble Barvinok vergangene Woche in der Weilheimer Innenstadt und bei ihrem abendlichen Konzert in Polling.

1 / 69 Das ukrainische Kinder- und Jugendensemble Barvinok war zu Gast in Weilheim und Polling. © Gronau

Zuvor stattete die rund 60-köpfige Gruppe dem Weilheimer Gymnasium noch einen Besuch ab. Hatten sie doch in ihrem Reisegepäck zehn große Kisten mit Büchern in ukrainische Sprache dabei, die sie der hauseigenen Bücherei und somit den ukrainischen Schülern zur Verfügung stellen.



Der Auftritt der international agierenden Tanzgruppe aus der westukrainischen Stadt Winnyzja war „ein Dankeschön“ an den Landkreis Weilheim-Schongau für die große Hilfsbereitschaft durch die „Solidarität Ukraine“ sowie für die wöchentlichen Mahnwachen für Frieden und Solidarität seit dem russischen Angriffskrieg auf ihr Land.

In immer wieder wechselnden Kostümen präsentierten die Kinder und Jugendlichen in einer unglaublichen Präzision dem begeisterten Publikum, darunter auch einige Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, ihr vielfältiges Können. In einem bunten Reigen folgten traditionelle, teils atemberaubend-akrobatische Tänze, mit tiefer Hingabe vorgetragene Lieder und sehr kraftvolle Trommelstücke. Landrätin Andrea Jochner-Weiß sowie die beiden Bürgermeister aus Polling und Rottenbuch, Martin Pape und Markus Bader, stellvertretend für die „Solidarität Ukraine“ und Weilheims Dritter Bürgermeister Alfred Honisch, als Vertreter für die wöchentlichen Mahnwachen, wurden am Ende des Benefiz-Konzerts landestypische Gastgeschenke überreicht.

