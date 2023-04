Benefizveranstaltungen zugunsten der Weilheimer Mariensäule geplant

Von: Mihriban Dincel

Das Benefizteam mit (v. li.) Joachim Heberlein, Angelika Flock, Wilhelm Handel, Brigitte Holeczek und Ingo Remesch. © Dincel

Weilheim – Bei einer Führung sei dem Stadtarchivar Dr. Joachim Heberlein aufgefallen, dass die Mariensäule mitgenommen aussieht. Kein Wunder, denn die letzte Restaurierung ist beinahe 40 Jahre her. Seitdem haben der Statue der Muttergottes Wind und Wetter zugesetzt.

Kurzerhand entschloss sich Heberlein also, die Sache anzugehen. Er reaktivierte das Benefizteam der Heilig-Geist-Spitalkirche, zu dem er selbst, die Zweite Bürgermeisterin Angelika Flock, Stadträtin Brigitte Holeczek, ehemaliger Vize-Bürgermeister Ingo Remesch und der ehemalige Rechtsanwalt Wilhelm Handel gehören.

Passend zum 325. Jubiläum soll die Säule zwar nicht restauriert, aber zumindest wieder aufgewertet werden. Krone und Zepter sollen im neuen Glanz erstrahlen. Die Inschrift am Sockel wieder aufgebessert werden. „A peste, fame et igne redde Securum Weilhemium, o Maria“ (zu Deutsch: Vor Pest, Feuer und Hunger behüte Weilheim, o Maria) heißt es darauf. Das sei besonders passend nach der Pandemie, stellt Flock fest. „Es ist ein Zeichen der Dankbarkeit.“



Das Benefizteam organisierte nun Veranstaltungen, um genügend Spenden für das Vorhaben zu sammeln. Und das auch mit dem Segen von Bürgermeister Markus Loth, da die Säule Eigentum der Stadt ist. Für Holeczek ist die Mariensäule „unser Wahrzeichen“ und für dieses würden sich auch viele Menschen engagieren. Unentgeltlich werden also Musiker, Vereine und Privatpersonen demnächst ihre Darbietungen für den guten Zweck präsentieren. Dabei wird kein Eintritt von den Besuchern verlangt, lediglich um Spenden für die Mariensäule wird gebeten.



Am 14. Mai findet um 10.30 Uhr ein Standkonzert der Stadtkapelle Weilheim auf dem Marienplatz statt. Weiter geht es mit einem musikalischen Abend mit Sabine Gruber-Heberlein und Thomas Gruber am 20. Mai um 19 Uhr im Stadttheater. Auch Heberlein selbst wird an diesem Abend Glossen „Rund um die Mariensäule“ von Christian Buck lesen. Am 24. Juni um 11 Uhr wird dann der Heimat- und Trachtenverein auf dem Marienplatz unter anderem Tanz und Goaßlschnalzen präsentieren. Eine Lesung mit „Essensgeschichten“ von Christian Buck vorgetragen von Heberlein und Remesch wird es im Juli im Café Krönner geben. Der genaue Termin hierfür wird noch bekannt gegeben.



Für den 15. Oktober wird dann die Fertigstellung angestrebt. An diesem Tag soll es einen Gottesdienst mit Einweihung der Mariensäule sowie Einakter zur Geschichte der Mariensäule geben. Wenn alles nach Plan läuft, sowohl organisatorisch als auch finanziell. Doch Heberlein ist guter Dinge. Kirchenmaler und Steinmetz habe man bereits angefragt und warte auf ein Angebot. Heberlein vermutet, dass sich die Kosten auf einen geringen fünfstelligen Betrag belaufen werden. Für die Renovierung der Heilig-Geist-Spitalkirche habe das Team 75 000 Euro Spenden sammeln können. Heberlein hofft darauf, dass die Spendenbereitschaft der Weilheimer auch diesmal groß sein wird.



Spenden kann man auch schon jetzt über das Konto der Stadt Weilheim: IBAN DE61 7035 1030 0000 0000 18, BIC: BYLADEM1WHM, Verwendungszweck „Mariensäule“.

