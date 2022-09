Bernried: Unbekannte Täter versuchen Pkw aufzubrechen

Der Eigentümer wartete circa zwei Stunden bevor er die Polizei alarmierte. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Mumibo

Bernried - Montag früh, 5 Uhr, versuchten zwei unbekannte Täter in einem Wohnviertel in Bernried ein Fahrzeug aufzubrechen.

Nach Angaben der Polizei, haben die Täter an mehreren Fahrzeugen zunächst den Tau weggewischt, um in das Innere zuschauen und somit feststellen zu können, ob es lukrativ ist, in das Fahrzeug einzudringen. In einem dieser Fahrzeug sahen sie einen Geldbeutel, hebelten zunächst das Fenster und anschließend den Türrahmen auf, um an die innenliegende Geldbörse zu gelangen.

Als der Fahrzeugalarm ertönte, wachte der Eigentümer auf und begab sich an seine Haustüre. Als die Täter ihn erblickten, liefen sie in unbekannte Richtung davon. Leider wartete der Eigentümer circa zwei Stunden, bevor er die Polizei alarmierte.

Bei den Tätern soll es sich laut Polizei um zwei Jugendliche im Alter von circa 15 bis 18 Jahren gehandelt haben. Sie trugen dunkle Kleidung, die Kapuze über den Kopf gezogen.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder die Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Penzberg unter Tel. 08856/92570 in Verbindung zu setzen.

Von Kreisbote