Informative Einblicke beim Berufemarkt der Weilheimer Mittelschule

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Viel los war auch dieses Jahr beim Berufemarkt in der Weilheimer Mittelschule. © Wiethaler

Weilheim – Nachdem der Berufemarkt zwei Jahre lang coronabedingt ausfallen musste, sei es umso schöner, dass er heuer wieder stattfinden könne, freute sich Bettina Walther, Lehrerin an der Mittelschule und Organisatorin des Marktes.



Unter den 44 angemeldeten Firmen und Berufsfachschulen waren sowohl alte Bekannte, die seit dem ersten Berufemarkt dabei sind, als auch neue Aussteller. Man würde versuchen, so Walther, möglichst viele unterschiedliche Berufsbilder vor Ort zu zeigen. Besonders freue sie, dass auch immer wieder Handwerksbetriebe mit dabei sind.

An der Veranstaltung, welche sich an die achten bis zehnten Klassen der Wilhelm-Conrad-Röntgen-Mittelschule richtet, nehmen pro Jahr circa 300 Schüler teil. Auch die Eltern würden dazu eingeladen, sagte Walther. Es sei wichtig, das Eltern und Kinder zusammen die Möglichkeit zur Information haben und sich auch zuhause weiter mit dem Thema befassen können. Damit die Heranwachsenden wissen, was sie die Firmen fragen können, werden sie im Unterricht zuvor extra darauf vorbereitet.



Interessiert nachgefragt wurde unter anderem am Stand vom hagebaumarkt, wo die Ausbildungen zum Verkäufer/zur Verkäuferin sowie zum Einzelhandelskaufmann beziehungsweise zur Einzelhandelskauffrau vorgestellt wurden. Jedes Jahr beim Berufemarkt dabei ist auch das Unternehmen Weckerle. Und das nicht ohne Grund. Sowohl Praktika als auch Ausbildungsverhältnisse seien durch die Veranstaltung schon zustande gekommen, berichtete Ausbildungsleiter Sebastian Steigenberger. Auch beim Alpenhof Murnau sind durch den Berufemarkt schon Praktika entstanden, so Amelie Zidek. Sie stellte zusammen mit ihrem Kollegen unter anderem die Ausbildungsberufe Koch/Köchin sowie Hotelfachmann-/frau vor.

