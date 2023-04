Berufsschule Weilheim: Timo Schweitzer über sexuelle Vielfalt und Toleranz

Von: Bianca Heigl

Als Aushilfslehrer „Malte Anders“ machte der Kabarettist Timo Schweitzer Station in der Berufsschule. © Heigl

Weilheim – Wenn der sympathische Aushilfslehrer „Malte Anders“ in einer Schule auftaucht, dann ist Lernen mit Spaß verbunden. Denn unter diesem Pseudonym ermöglicht der Kabarettist und Theaterpädagoge Timo Schweitzer Schülern einen humorvollen Einblick in das Thema Homosexualität und die Normalität des Andersseins. So geschehen auch in der Berufsschule Weilheim, wo er kürzlich Station machte.

Stephanie Siegmund, Lehrerin bei den Malern und Zimmerleuten, stieß zufällig auf das Angebot auf der Website des Kultusministeriums. „Ich habe dann einfach mal angefragt und noch einen Termin bekommen“, freute sie sich nach der ersten Show – zwei gab es an der Berufsschule – über dieses Highlight für die Schüler. Und auch die zeigten sich aufgeschlossen für diese neue, ungewöhnliche Unterrichtsalternative.

Schweitzer alias Malte Anders plauderte in seiner 90-minütigen Comedyshow mit viel Humor über sexuelle Vielfalt, Toleranz, Diskriminierung und Mobbing. Und auch Fragen waren erlaubt, ja sogar erwünscht. Denn alle Jugendlichen erhielten Zettel und Stift und durften alles fragen, was sie wissen wollten. Und dabei kam ein bunt gemischter Fragen-Mix heraus, angefangen vom Rechtfertigungsbedürfnis von Homosexuellen über die Erziehung in Regenbogenfamilien bis hin zum Umgang mit Homophobie.

