Berufsschule Weilheim verabschiedet Absolventen

Von: Bianca Heigl

Freuten sich über ihren Staatspreis mit Geld: Die 1,0-er Absolventen (v.li.) Christoph Batz, Martin Leitenbauer, Angelina Igl, Michael Gladiator (auch Innungssieger der Schreiner) und Jonas Schneider. Johannes Vitus Wackerl, Benjamin Herrmann, Adrian Anghelescu und Roman Resch waren nicht bei der Verleihung anwesend. © Heigl

Weilheim – Mit einer ganz neugestalteten Abschlussfeier wurden heuer die Absolventen der Berufsschule verabschiedet.

Den Auftakt machte eine ökumenische Andacht unter dem Titel „Mein Lebenshaus ist auf Gottes Fels gebaut“, zelebriert vom evangelischen Jugenddiakon Alexander Irmer und Gudrun Grill, Pfarrreferentin der katholischen Stadtpfarrei Weilheim. Musikalisch umrahmt wurde sowohl die Andacht als auch die Feier von der Big Band des Gymnasiums Weilheim unter der Leitung von Arthur Lehmann. Durch das Programm führte Katharina Lieb, selbst Handwerksmeisterin und Lehrerin an der Berufsschule.



Schulleiter Knut Seelos begrüßte alle zu dem Festakt nach Dankesworten einer Schülerin. „Was kann es Schöneres geben, als so ein Dankeschön – da wird mir ganz warm ums Herz“, so Seelos. Er freute sich, dass sowohl Landrätin Andrea Jochner-Weiß, als auch Vertreter der Innungen und der Handwerkskammer sowie der IHK zur Feier in die Berufsschule gekommen waren.

Talk-Runde auf der Bühne

Und dann ging’s auf die Talk-Couch: Lehrerin Lieb alias „Catherine Love“ interviewte Landrätin, Schulleiter, Kreishandwerksmeister Michael Andrä und Dr. Ansgar Damm vom IHK-Regionalausschuss. Zunächst durften die Talkgäste ihren Weg in ihren jetzigen Beruf schildern, wobei sich Damm als „Nicht-Berufsschüler“ und „Oberbayer mit Migrationshintergrund“ outete. Auch das Thema Fachkräftemangel thematisierte man in der Runde, wobei an Tipps für die frischgebackenen Absolventen nicht gespart wurde. So animierte Damm die jungen Leute, die beruflichen Herausforderungen anzunehmen. Andrä appellierte, bei aller Notwendigkeit der Digitalisierung stets Sinn und Unsinn zu hinterfragen und Landrätin Jochner-Weiß meinte: „Die Welt steht Ihnen offen und allen auch der Weg zum Meister!“. Schulleiter Seelos wiederum betonte die Bedeutsamkeit, Werbung für die berufliche Ausbildung zu machen und als Berufsschule modern zu bleiben. Nach weiteren Tipps und guten Wünschen von der Talk-Couch ging’s dann an die Auszeichnung der Schüler mit hervorragenden Leistungen und die Vergabe der Zeugnisse, bevor sich alle Gäste am Buffet bedienen und gemütlich den Abend ausklingen lassen konnten.

Auszeichnungen

Und das sind die Staatspreisträger des Abschlussjahrgangs 2022/23: Einen Staatspreis mit Geld für eine Abschlussnote von 1,0 erhielten die Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik Jonas Schneider und Johannes Vitus Wackerl, die Kfz-Mechatroniker PKW-Technik Benjamin Herrmann und Angelina Igl, Christoph Batz (Land- und Baumaschinenmechatroniker), Martin Leitenbauer (Metallbauer – Konstruktionstechnik), Michael Gladiator (Schreiner), Adrian Anghelescu und Roman Resch (beide Werkzeugmechaniker).



Staatspreis-Urkunden erhielten des Weiteren Andreas Hauser (Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik), Ralph Proksch und Jonas Zinßmeister (Feinwerkmechaniker – Maschinenbau), Florian Zeilbeck (Industriemechaniker), Maximilian Exinger und Sawab Ezetkhel Stoman (Kfz-Mechatroniker), Noah Schmidt und Lorenz Huber (Land- und Baumaschinenmechatroniker), Taulant Dedushaj, Magdalena Krojer und Paul Ampenberger (Maler und Lackierer – Gestaltung-Instandhaltung), Matthäus Lidl, Daniel Asir und Georg Taffertshofer (Maurer), Michael Hartwig, Maike Kiefer, Julius Vollmershausen, Jonas Klussmann, Moritz Horn, Georg Freiherr v. Gebsattel, Jan Philip Grafe, Patrick Pingel und Cornelius Vetter (Schreiner), Elisa Jäger, Paula Popp, Stefanie Seelos, Beeke Janssen, Lara Hirschauer und Raphael Hurm (Werkzeugmechaniker) sowie Franz Berwein, Marcel Sohn, Johannes Weingand, Franz Dimbath und Johannes Speer (Zimmerer) mit Abschlussnoten von 1,1 bis 1,5.