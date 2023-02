Betroffener von Grünem Star gründet Selbsthilfegruppe

Die Selbsthilfegruppe widmet sich dem Thema Glaukom und weiteren Augenerkrankungen. © Symbolbild: PantherMedia/4pmphoto@gmail.com

Landkreis – Im Landkreis gibt es eine neue Selbsthilfegruppe zum Thema Glaukom und weiteren Augenerkrankungen. Die Gruppengründung wird von der Selbsthilfekontaktstelle im Landratsamt Weilheim-Schongau unterstützt. Die Selbsthilfegruppe wendet sich an Betroffene von Glaukom und aller Arten von Augenerkrankungen, jedoch genauso deren Angehörige, Partner, Bekannte und Freunde, die diese unterstützen wollen.

Unter Glaukom – auch Grüner Star t – versteht man eine Erkrankung der Sehnerven. Ein zu hoher Augeninnendruck oder mangelnde Durchblutung lässt langsam die Nervenfasern absterben. Die Betroffenen leiden unter Sehausfällen im Gesichtsfeld: Diese beginnen zunächst am Rand und schreiten dann später zum Zentrum hin fort. Ohne Behandlung kann diese Krankheit bald zur Erblindung führen.



Der Gründer der neuen Selbsthilfegruppe ist Alexander Kopecki aus Peißenberg. Der 39-Jährige verfügt heute noch über 20 Prozent Sehkraft. Die Erkrankung, so Kopecki, sei seit 2015 bekannt gewesen, 2017 erfolgte die erste Operation. „Den Erfahrungsaustausch im Krankenhaus habe ich damals bereits als sehr wertvoll erlebt“, sagt Kopecki. Auch wenn die damalige Prognose noch zwei Wochen Sehkraft lautete und er unter großer persönlicher Verzweiflung litt, sei für ihn Aufgeben jedoch nie eine Option gewesen. Heute kann er mit seinem Hund Gassi gehen, meistert seinen Haushalt allein und wertschätzt viele Kleinigkeiten weitaus mehr als früher: „Ich habe meine Lebensfreude innerhalb zwei Jahren zurückgewonnen.“



Das Hauptanliegen einer Selbsthilfegruppe ist der Erfahrungs- und Wissensaustausch. „Erfahrene Selbsthilfegruppenmitglieder werden zu Expertinnen und Experten in eigener Sache und können ihr Wissen, etwa über bestimmte Augenärzte, an neue Gruppenmitglieder weitergeben“, sagt Veronika Schägger von der Selbsthilfekontaktstelle. „Gleichzeitig lässt sich in der Gruppe der Alltag leichter und pragmatisch meistern. Man unterstützt und hilft sich gegenseitig und muntert sich auf – alleine schon durch den sozialen Kontakt.“ Selbsthilfegruppen seien jedoch deutlich abzugrenzen zu psychologischer oder medizinischer Beratung und Therapie.



Die Auftaktveranstaltung zur Selbsthilfegruppe „Glaukom und weitere Augenerkrankungen“ findet am Freitag, 3. März, um 18 Uhr im Gesundheitsamt, Münchener Straße 1, in Weilheim statt. Anmeldung: Tel. 0881/681-1616, E-Mail an selbsthilfebuero@lra-wm.bayern.de. Weitere Informationen.

