Betrunkener 18-Jähriger schlägt Tankstellen-Personal in Peißenberg

Die Polizei ist im Einsatz, als ein 18-Jähriger in einer Tankstelle © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Peißenberg - Eine Ohrfeige verpasst ein betrunkener 18-Jähriger in Peißenberg einem Tankwart und dessen Frau, nachdem sie ihm keine Zigaretten aushändigen.

Wie die Polizeiinspektion Weilheim erklärt, verlangte ein junger Mann aus Peiting am Samstag um 22.40 Uhr in einer Tankstelle in der Schongauer Straße Zigaretten, ohne diese bezahlen zu wollen. Der 22-jährige Tankwart gab sie nicht heraus. Dies verärgerte den Kunden derart, dass er beim Verlassen des Verkaufsraumes sowohl dem Tankwart als auch dessen 20-jähriger Ehefrau jeweils eine Ohrfeige verpasste. Auch der Täter verletzte sich bei der Aktion leicht, da er vom Tankwart nun in den Schwitzkasten genommen wurde.

Tankwart nimmt Täter in den Schwitzkasten

Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Die eingesetzten Beamten wurden von dem 18-Jährigen unverzüglich mit diversen Kraftausdrücken bedacht. Da er sich insgesamt aggressiv zeigte, wurde die Gewahrsamnahme durchgeführt, die zunächst problemlos verlief, dann aber derart endete, dass der junge Mann nach den Beamten trat.

Während seines Aufenthaltes in der Zelle zeigte er weiterhin massive Stimmungsschwankungen, teilweise war ein Gespräch mit ihm möglich, dann äußerte er weitere Beleidigungen. Da er letztlich dazu überging, mit dem Kopf gegen die Gitterstäbe zu schlagen und ankündigte, dies solange zu machen, bis er nicht mehr sei, wurde er aufgrund eines offensichtlichen psychischen Ausnahmezustandes in die Psychiatrie eingewiesen werden.

Bei der Auseinandersetzung vor Ort wurden der Tankstellenmitarbeiter und seine Ehefrau jeweils leicht verletzt, gleiches gilt für den randalierenden Peitinger. Auf diesen kommt ein Strafverfahren wegen diverser Delikte zu. (kb)