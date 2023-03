Big Band des Gymnasiums Weilheim stark wie eh und je

Von: Bianca Heigl

Endlich konnte das Big Band-Konzert wieder stattfinden, dieses Mal in der großen Hochlandhalle. © Heigl

Weilheim – Lange war kein Konzert der Big Band des Gymnasiums Weilheim möglich. Um so mehr freuten sich Musiker und die treuen Fans, dass am vergangenen Samstag endlich wieder ein Konzert stattfinden konnte.

Mit Nat Adderleys „Worksong“ eröffnete die Big Band den Abend in der gut besuchten Hochlandhalle und stellte gleich beim ersten Stück klar: Wir sind wieder da! Auch wenn die Corona-Jahre ihre Spuren hinterlassen haben und drei Jahrgänge ohne Abschied ihrer Band Adieu sagen mussten, der Nachwuchs ist da und ganz offensichtlich die Spielfreude ungebrochen. Das war spätestens nach Chick Coreas „Electric City“ und dem von Julian Kuhar als Sänger bestens interpretierten „A Wonderful Day like today“ (Leslie Bricusse und Anthony Newley) sonnenklar. Durch den Abend führten Tom Guzsvány, Marie Kuhar und Lars Schindler, drei Ehemalige der Abiturjahrgänge 2022 und 2019.



Auch die jüngsten Nachwuchs-Jazzer von der Junior Big Band II – ein noch überschaubares Grüppchen – präsentierten sich mit Feuereifer bei der Sache. Jeder einzelne Musiker lieferte bei „Basie-cally the Blues“ von Mike Storry und Jamie Aebersolds „Fast Blues“ ein kleines Solo ab, das von der Trompete bis zum Tenorhorn mit Leidenschaft dargeboten wurde und deutlich machte: Das sind die Big Bandler der nächsten Generation! Danach waren wieder die „Großen“ gefragt, die dem Publikum mit „Cockatoo“ (Jay Beckstein/Chet Catallo/Tom Schuman/James Kurzdorfer/Velez/Konikoff) einheizten. Vor der Pause gab’s dann noch Bob Mintzers „Nice-n-easy Blues“ und „Paradox“ von der Riot Jazz Brass Band in einem Arrangement von Josha Arnold.



Bevor die Junior Big Band I dann den zweiten Teil des musikalischen Reigens eröffnete, nutzten die Abiturienten die Gelegenheit, sich von ihrer Band und dem Bandleader Arthur Lehmann sowie den Lehrkräften Peter Wiesmüller und Stephan Kastner mit warmen Worten und Geschenken gebührend zu verabschieden. Unter anderem gab es eine dreistöckigen Big Band-Torte, die Xena Leins gebacken und wunderschön gestaltet hatte. Dann hieß es „Drivin‘ that Drummin‘ Machine“ (David Shaffer), wobei die Junioren ordentlich ablieferten. Auch die Doug Beach-Stücke „Half Way there“ und „Estancia“ zeigten die bereits vorhandene Profession der Jugend. Mit „Five Foot Two, Eyes of Blue“ von Ray Henderson und Carl Strommens „Ventura Jam“ verabschiedeten sie sich und gaben die Bühne frei für den Endspurt der Big Band.



Hier durfte natürlich Sammy Nestico nicht fehlen, dessen „Switch in Time“ den Auftakt machte. Bei Peter Chatmans „Every Day I have the Blues“ zeigte Julian Kuhar als Sänger erneut, dass Jazz-Standards für Sänger ihren ganz besonderen Reiz haben. Den vorübergehenden Schlusspunkt setzte die Big Band dann mit „Los Matadores“. Es folgten natürlich noch zwei Zugaben, zuletzt „Just the Way You Are“ von Billy Joel mit einem ungeheuer präsenten Julian Kuhar.

