Bio-Weißbier zum Hoffest: Brauerei Karg und Biomichl kooperieren

Von: Antonia Reindl

Brauerei Karg-Chefin Victoria Schubert-Rapp und Biomichl-Inhaber Michael Sendl mit dem Plakat zum Hoffest – und Bio-Bieren aus der Murnauer Brauerei. © Reindl

Murnau/Peißenberg – Ein erster Schluck – Lächeln. Das Weißbier in Bio-Qualität, es mundet Victoria Schubert-Rapp. Dass ihre Brauerei Karg mit Bio-Rohstoffen braut, ist zwar nichts Neues. Doch zum ersten Mal wurde nun ein Bio-Weißbier gebraut. Den Anreiz dazu gab Michael Sendl. Der Anlass: Das Hoffest seines Biomichl-Markts.

Am Sonntag ist es soweit, nach drei Jahren Pause herrscht wieder Trubel am Dornerhof der Familie Sendl in Peißenberg. Beim Biomichl-Hoffest, das auch bei schlechtem Wetter stattfindet, ist für Kinder wie Erwachsene ab 11 Uhr einiges geboten. Den Nachwuchs erwarten etwa eine Hüpfburg aus Stroh, eine Bastelstation und Bauer Sepps Märchenbühne. Darüber hinaus sind Marktstände aufgebaut und auch Führungen über den Bioland-Hof der Familie Sendl und Bulldogfahrten zur Ringerherde stehen auf dem Programm. Für musikalischen Schwung sorgen die New York Dixi Stampers. Das Besondere in diesem Jahr: Zu diversen Schmankerln wird ein Bio-Weißbier angeboten, das die Murnauer Brauerei Karg eigens für das Hoffest gebraut hat.

Wenige Tage vor dem Hoffest sitzen der Inhaber vom Biomichl-Markt Sendl und Schubert-Rapp zusammen, vor einem Glas Bio-Weißbier versteht sich. Der erste Schluck. Schubert-Rapp ist zufrieden mit dem Ergebnis. Rund vier Hektoliter Bio-Weißbier habe man gebraut, „strikt getrennt vom Konventionellen“, erzählt die Brauerei-Chefin. Ganz großes Handwerk stecke in dem Gebrauten und „viel Liebe“, sagt Schubert-Rapp lächelnd. Den Anreiz, ein solches Bier zu brauen, gab ihr Sendl, der sich selbst als „leidenschaftlicher Weißbiertrinker“ bezeichnet und für den ein Weizen „der Inbegriff der Gemütlichkeit“ sei. Ins Sortiment der Brauerei Karg aufgenommen ist das Bio-Weißbier aber noch nicht. Schubert-Rapp bezeichnet das Unterfangen als „Projekt“. Sie werde „schauen, wie es ankommt“. Und das Hoffest, dort wird das Bier erstmals offiziell ausgeschenkt, bietet die perfekte Gelegenheit dazu.

