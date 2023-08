BMX-Heimrennen der Peißenberger im Doppelpack

Pokale und Medaillen geholt

Peißenberg – Ein erfolgreiches Rennwochenende veranstaltete der MC Peißenberg Ende Juli. Zwei Läufe der BMX-Bayernliga gab es zu verfolgen. Im gleichen Aufwasch wurde das Abschlussrennen der Südbayerischen ADAC Meisterschaft ausgetragen. In allen drei Wertungen konnten die Gastgeber zahlreiche Pokale und Medaillen erringen.

Am ersten Renntag, dem sechsten Lauf der Bayernliga, sicherte sich bei den neun- und zehnjährigen Anfängern Vincent Voigt Gold. Bei den gleichaltrigen Lizenzfahrern schafften es Lena Huber und Jonas Hellmer jeweils auf den zweiten Platz. In der Klasse der „Girls 5-8” gab es ein hart umkämpftes Finale. Fast wäre es Paula Huber noch gelungen, zu siegen, doch nach einer aufregenden letzten Geraden musste sie sich mit Platz zwei zufriedengeben. Mehr Glück hatte Almi Nebijevski bei den „Boys 5-8“. Er schaffte es im engen Finalfeld als erster durchs Ziel; nur kurz hinter ihm holte sich Kilian Krabler Bronze. Einen ersten Platz erradelte sich Hannah Fink („Girls 11-12”), Marvin Hellmer erkämpfte sich bei den „Boys 11-12” Silber.

Wie schon mehrmals in den letzten Runden der Bayernliga, sah es bei den „Boys 15-16” zunächst so aus, als würden Benedikt Bichlmeyr, Maximilian Stölzl und Jamiro Löbl die Stockerlplätze unter sich ausmachen. Doch eine Kurve wurde dem bis dahin zweitplatzierten Stölzl zum Verhängnis. Er rutschte so unglücklich weg, dass er stürzte, wodurch Löbl ebenfalls zu Fall gebracht wurde. So holte sich in dieser Klasse Bichlmeyr Gold, seine Teamkollegen gingen leer aus.

Die Hälfte der zehn gemeldeten Fahrer der „Cruiser Men”, deren zwei Altersklassen zusammen fuhren, waren Peißenberger. Allen davon raste Thorsten Stranninger, der schließlich der Schnellste bei den über 40-Jährigen war, Luca Wess gelang dies bei den unter 39-Jährigen. Maximilian Fink schaffte es bei den älteren Cruisern auf den dritten Podestplatz.

Mit deutlichem Abstand zu seinen Verfolgern fuhr bei den „Men 17-29” Jakob Lengger im Finale über die Ziellinie. Seine Schwester Franziska Lengger wurde bei den „Elite National Women” Zweite vor Teamkollegin Miriam Thumann, die als Dritte das Finale beendete. Selbiges gelang bei den „Men Elite” Moritz Tafertshofer.

Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es am Sonntagmorgen weiter mit dem siebten Lauf der Bayernliga. Als Erstes durften die Anfänger sich auf der perfekt präparierten Bahn beweisen. Ins Finale und schließlich auf Platz drei kämpfte sich Jakob Gallmetzer bei den sieben- bis achtjährigen Anfängern. Wie auch am Vortag zeigte Vincent Voigt in der Klasse der „Beginner 9-10” souveräne Leistungen und holte Silber.

Ebenso gut wie im vorangegangenen Lauf fuhr Paula Huber bei den „Girls 5-8“ und holte nochmals Platz zwei. Bei den gleichaltrigen Buben ging es an der Spitze des Feldes hoch her. Die Peißenberger Favoriten mussten sich diesmal geschlagen geben und den ersten Platz nach Weilheim an Johannes Hartmann abgeben. Dennoch zeigten sie solide ihr Können. So ging Kilian Krabler schließlich noch mit Silber nach Hause. Selbiges schaffte Lena Huber bei den neun- und zehnjährigen Mädchen. In dieser Altersklasse setzte sich Jonas Hellmer bei den Jungs durch, übertrumpfte seine gute Leistung vom Vortag und fuhr mit über einer Sekunde Vorsprung auf den ersten Platz. Ganz oben aufs Treppchen fand sich außerdem Hannah Fink („Girls 11-12“) am Ende des Tages wieder. Ebenso der deutsche Meister Benedikt Bichlmeyr, der bei den „Boys 15-16“ alle anderen abhängte. Die beiden weiteren Peißenberger Favoriten in dieser Klasse traten nach dem Sturz vom Vortag nicht mehr an.

In den drei „Cruiser“-Klassen räumten die Peißenberger im Sonntagsrennen alle ersten Plätze ab. Den obersten Platz auf dem Podest errangen Simone Hain („Cruiser Women“), Jonas Auhorn („Cruiser <39“) und Thorsten Stranninger („Cruiser 40+“). Davin Pölzl fuhr bei den Männern unter 39 auf den zweiten Platz. Seinen Heimvorteil nutzte Jakob Lengger bei den „Men 17-29“ nochmals aus und holte das zweite Gold an diesem Wochenende.

Stark zeigten sich die Peißenberger Frauen. Die „Elite National Women“ Miriam Thumann und Lena Tafertshofer konnten sich den zweiten und dritten Rang der heiß umkämpften Stockerlplätze sichern. Bei den „Men Elite“ kostete Moritz Tafertshofer ein Sturz auf der ersten Geraden nach einem super Start die Führung, sodass er am Ende als Dritter durchs Ziel fuhr.

Die Tageswertung am Samstag gewann der MC Peißenberg mit 272 Punkten, Weilheim sammelte 235 Punkte und landete auf dem sechsten Platz. Auch am zweiten Renntag holte sich Peißenberg mit 278 und damit 14 Punkten Vorsprung auf Könisgbrunn den Mannschaftssieg. Weilheim lag auf Platz sechs mit 232 Punkten. In der Gesamtwertung der Bayernliga führen die Peißenberger mit 1911 somit weiterhin vor Erlangen und Königsbrunn. Weilheim belegt aktuell Rang acht mit 1556 Punkten.

Die Einzelwertungen der „Südbayerischen ADAC Meisterschaft“ dominierten die Peißenberger gemeinsam mit den Sportlern aus Weilheim in mehreren Klassen. Bei den „Beginners” schafften es Raphael Ring (BMX-Team Weilheim, 1.), Vincent Voigt (MC Peißenberg, 2.) und Maximilian Pain (BMX-Team Weilheim, 3.), bei den Meisterschaft- Klassen Jonas Hellmer (MC Peißenberg, 1.), Gregorio Frison (BMX-Team Weilheim, 2.) und Almi Nebijevski (MC Peißenberg, 3.) und bei den „Masters“ die drei Peißenberger Franziska Lengger (1.), Thorsten Stranninger (2.) und Max Fink (3.) aufs Siegespodest. Der MC durfte außerdem für die beste Teamleistung gemeinsam einen riesigen Pokal in Empfang nehmen.

Team-Sprecherin Andrea Glas lobte die guten Leistungen und zeigte sich mit dem Ablauf der Heimrennen zufrieden: „Wir haben als Team im Verein ein großes Event mit tollen Rennen gestemmt und haben auch neben der Rennstrecke für ein schönes miteinander mit allen Vereinen gesorgt.“ Ihr Dank gilt außerdem den Johannitern, die mehrere Verletzte versorgen mussten, der Gemeinde, dem Bauhof sowie den lokalen Unternehmen für die Unterstützung.