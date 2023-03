BMX Saisonstart in Verona: Weilheimer und Peißenberger zeigen ihr Können

Von: Stephanie Novy

Weilheim/Peißenberg – Mit der Rückkehr des Frühlings kommen auch die Aktivitäten im Freien wieder ins Spiel. Die Disziplin „BMX Race“ hat am dritten Märzwochenende mit den Europacup Runden 1&2 in Verona offiziell begonnen. Etwa 1 400 Athleten aus der ganzen Welt trafen sich zu einem Doppelevent, bei dem die besten Talente nur ein Ziel haben: als Erster die Ziellinie zu überqueren.

Alle Rennkategorien boten den mehr als 5 000 Zuschauern, die gekommen waren, um ihre Favoriten zu unterstützen, eine fantastische Show. Für Teilnehmende aus einem Land, in dem diese Spezialität eher als teures Hobby denn als olympische Disziplin wie in Deutschland angesehen wird, ist das Leben bei solchen Veranstaltungen hart: der Einzug in einen final heat ist für sie wie ein Sieg.



In den Championship-Klassen haben die bekannten Namen die Spitzenpositionen eingenommen. Der deutsche Vertreter kam mit Stefan Heil bis ins Halbfinale. In den Challenge-Klassen haben einige tapfere Athleten aus unseren lokalen Teams an beiden Veranstaltungen teilgenommen: Franziska Lengger vom BMX Team Peißenberg hat mit einem 12. und einem 14. Platz beide Halbfinalen erreicht, ihr Bruder Jakob einen 18. Platz. Lena Tafertshofer erreichte mit einem 11. und einem 19. Platz ebenfalls ein Halbfinale und Benedikt Bichlmeyr konnte in der mit fast 200 Teilnehmenden am stärksten umkämpften Klasse aller Zeiten das obere Drittel der Endwertung erreichen.



Aus dem Weilheimer Team schaffte Gregorio Frison einen 25. Platz, während ihre Schwester Anastasia mit einem doppelten 10. Platz in beide Halbfinalen einzog.



Das Eröffnungsrennen der BMX Bayernliga findet am Samstag, 1. April, in Kolbermoor statt. Wer die jungen Talente in Aktion sehen möchte, ist eingeladen, sie zu besuchen und zu unterstützen. Der Eintritt ist frei, die Show ist sicher, der Spaß ist garantiert.

Von Kreisbote

