Bohnen zum Verleih in der Weilheimer Stadtbücherei

Von: Mihriban Dincel

Teilen

Hoffen auf viele Teilnehmende: (v. li.) Sandra Knittel (Angestellte der Stadtbücherei), Heiner Putzier, Heike Grosser, Angelika Gräfin von Courten und Jan Marberg. © Dincel

Weilheim/Region – Erstmals kooperieren die Weilheimer Stadtbücherei und das Netzwerk Gartenwinkel Pfaffenwinkel. Die gemeinsame Aktion „Bunte Bohninger 2023“ startet bereits am 17. April.

Doch was könnte hinter diesem Namen stecken? Angelika Gräfin von Courten, die Ideengeberin des Projekts, verrät: Es ist ein Kunstbegriff, eigens von ihr geschaffen. Er bezieht sich auf das Wort Bohnen, denn darum geht es bei dieser Aktion. Um Ess- beziehungsweise Stangenbohnen, die in der Region gepflanzt und geerntet wurden. In der Stadtbücherei ist es ab Montag, 17. April, nämlich möglich, neben Büchern und anderen Medien auch kostenfrei Saatgut für Bohnenpflanzen zu entleihen. Diese können dann selbst gepflanzt, geerntet und verzehrt werden. Wenn nach Anbau und Ernte nun wieder Saatgut übrig bleibt, wird dieses zurückgegeben und der Kreislauf schließt sich.

Beim Garteln wird aber niemand allein gelassen. Denn mit dem Saatgut erhalten Interessierte auch einen Flyer, über den sie sich für einen Newsletter anmelden können. Dieser enthält Tipps und Tricks zum richtigen Anbau, Pflege, aber auch Rezepte für den späteren Verzehr, unter anderem das Kochbuch vom Verein Slowfood Pfaffenwinkel über Hülsenfrüchte.



Jan Marberg, Leiter der Stadtbücherei, sieht viel Positives in der Kooperation: „Das ist ein erster großer Schritt, um den Faktor Nachhaltigkeit in der Bücherei zu repräsentieren.“ Und so sieht es auch das Netzwerk. Zum einen ginge es um den Sortenerhalt, zum anderen „möchten wir insbesondere Kinder und Jugendliche ans Garteln heranführen“, erklärt Gräfin von Courten. Doch auch an Menschen unterschiedlichen Alters, Herkunft oder an ganze Familien richte sich „Bunte Bohninger“.



Doch warum gerade die Bohne? Gräfin von Courten erklärt, dass das Gemüse gut für Einsteiger geeignet ist, leicht anzubauen und resistent. „Die Pflanze hat schöne Blüten, kann als Sichtschutz dienen oder auch Schatten spenden“, ergänzt Heike Grosser, Fachberaterin für Gartenkultur und Landespflege Weilheim-Schongau. Über den hohen Proteingehalt der Hülsenfrucht klärt Heiner Putzier von Slowfood Pfaffenwinkel auf. „Die Bohne ist wichtig für eine ausgewogene Ernährung“, erläutert Putzier.



Das Saatgut ist an der Theke der Stadtbücherei erhältlich und das auch ohne Anmeldung. Pro Tüte ist immer eine Sorte enthalten. Insgesamt zwölf Sorten gibt es, unter anderem Berner Landfrauen, Blaue Dasinger, Blauhilde und Monstranzbohnen. Der Projektzeitraum erstreckt sich bis Ende September. Näheres zum Projekt.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.