BRK eröffnet HvO-Standort für die Region Huglfing-Oberhausen

Von: Bernhard Jepsen

Ersthelfer Patrick Bergler vor dem Einsatzwagen des Standorts „Huglfing/Oberhausen“. © BRK

Huglfing/Oberhausen – Im medizinischen Notfall kommt es entscheidend darauf an, wie schnell der Rettungsdienst respektive Notarzt zum Notfallpatienten beziehungsweise zum Unfallopfer gelangen kann. Im ländlichen Raum ist das freilich schwieriger als in der Stadt – vor allem wenn noch schlechte Witterungsverhältnisse wie im Winter mit Schnee- und Eisglätte hinzukommen.

Der Kreisverband Weilheim-Schongau des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) setzt deshalb auf ein System „organisierter Erster Hilfe“. Um eine möglichst schnelle Primärversorgung zu gewährleisten, haben die BRK-Bereitschaften in der Region mit dem Aufbau der Einrichtung „Helfer vor Ort“ begonnen. Im Landkreis hat das BRK bislang in Seeshaupt, Penzberg, Birkland, Peiting und über eine Kooperation mit der Firma Aerotech in Peißenberg solche „First-Responder“-Systeme betrieben. 2021 rückten die „Helfer vor Ort“ 890-mal zum Einsatz aus. Nun ist ein weiterer Standort hinzugekommen: Nämlich für die Region Huglfing-Oberhausen.

Erste Planungen für die „HvO Huglfing–Oberhausen“ haben vor zwei Jahren begonnen. Seit Anfang Juni sind die Helfer nun offiziell im Dienst und haben inzwischen bereits 20 Einsätze absolviert. „Es gibt schon sehr viel positive Resonanz von den Huglfinger und Oberhauser Einwohnern“, heißt es in einer Pressemitteilung des BRK. Ansprechpartner vor Ort sind Patrick Bergler (bergler@brk-wm-sog.de) und Kilian Böck (boeck@brk-wm-sog.de). Sie koordinieren ein Team von derzeit zehn aktiven Ersthelfern. Alle ehrenamtlichen Kräfte verfügen über die entsprechende Ausbildung – das heißt: Sie haben mindestens den Fachlehrgang „Sanitätsdienst“ durchlaufen. Nach Angaben des BRK wurden bislang rund 120 Ausbildungsstunden pro Person absolviert. Zu den Übungsabenden treffen sich die Helfer etwa alle zwei Wochen in den Räumen der Feuerwehr Huglfing. Am Parkplatz vor der Einrichtung steht auch der Einsatzwagen, ein VW-Polo.



Um qualifizierte Hilfe leisten zu können, verfügen die „Helfer vor Ort“ über die medizinische Grundausstattung mit Notfallrucksack, Sauerstoff- und Absaugungsgerät, Defibrillator, Pulsoxymeter und Handfunkgerät. „Ein Helfer vor Ort“, so heißt es in der BRK-Mitteilung, „leistet qualifizierte erste Hilfe, er erkundet die Lage, gibt eine qualifizierte Meldung an die integrierte Leitstelle und weist Rettungskräfte ein. Der Helfer vor Ort kann den Rettungsdienst nicht ersetzen. Er kann ihn jedoch, wie oben ausgeführt, sinnvoll ergänzen.“

