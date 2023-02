Preise für Innovation

Brüder aus Peißenberg erfinden umweltfreundliche „Dönertasche“

Von: Alma Bucher

Sie sind Brüder und nun auch Geschäftspartner: Bilal (links) und Cihan Dalgic haben im Jahr 2019 angefangen an der Idee zur „Kebag“ zu arbeiten. © Privat

Peißenberg/Weilheim - Bilal und Cihan Dalgic sind mit dem Döner groß geworden. Warum? Ihr Papa Binali ist einer der ersten und wahrscheinlich auch bekanntesten Imbiss-Inhaber der Region. Was die beiden Brüder jetzt erfunden haben, könnte die Take-Away-Szene aufmischen – und verbessern.

Die Idee war es, den Imbiss der Eltern beim Kaufland in Weilheim nachhaltiger zu gestalten und egal was ausprobiert wurde, die richtige Lösung haben die beiden Peißenberger nicht gefunden. „Wir haben für den Döner und die anderen Gerichte etwas gesucht, was nicht aus Alufolie oder Plastik besteht“, erklärte Bilal bei einem Besuch. 2019, kurz vor der Corona-Pandemie, setzte sich der gelernte Einzelhandelskaufmann mit seinem Bruder Cihan zusammen und sie tüftelten an Ideen. Natürlich gab es gewisse Voraussetzungen, die das Produkt erfüllen sollte. „Tagelang haben wir mit Papier verschiedenste Arten von Tüten gefaltet und sind dann auf die sogenannte Windeltüte gekommen“, erklärte Cihan, der eigentlich Wirtschaftsingenieur ist und in München lebt.

Während eines Urlaubs bei seiner Schwägerin, die in der Türkei ein sehr erfolgreiches Modeunternehmen führt, hat ein Designer vor Ort den ersten Prototypen gezeichnet. Die „Kebag“ war geboren. Diese „Windeltüte“ wurde dann verschiedenen Herstellern präsentiert und bei der wirklichen Produktion ist dann die neue Tüte entstanden. Das Besondere an der „Kebag“: Durch eine Perforierung lässt sich der obere Teil der Tüte abreißen und kann in den Papiermüll. Der untere Teil, der mit der Soße in Berührung kommt, kann in den Biomüll. Das war auch im Sinne der beiden Erfinder.

Mit dem Kebab hat alles angefangen: Für das Verpacken von Take-away-Gerichten wie Döner, Burger, Toasts oder belegten Brötchen ist die „Kebag“ erfunden worden. © haepsi.com/

Welches Papier?

„Stundenlang haben wir uns in das Thema eingelesen und Studien durchleuchtet, bis wir auf das richtige Papier gestoßen sind“, meinte der zweifache Papa. „Es muss Fett und Soße auffangen können und es sollte nichts raustropfen“, so Cihan. Einiges haben sie getestet und dann die Lösung: Pergamin! Das ist ein aus fein gemahlenem natürlichen Zellstoff hergestelltes, weitgehend fettdichtes Papier, das auch die Wärme gut hält. Den Test machte sogar ein Reporter-Team der Pro 7-Sendung „Galileo“ vor Kurzem. „Wir sind stolz darauf, Verpackungen aus nachhaltigen Materialien anzubieten, die nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch gut für unsere Endkunden sind. Unser Ziel ist es jetzt, die Verpackungsindustrie auf den Kopf zu stellen und die Gastronomie- und Take-away-Branche mit Lösungen zu versorgen, die nicht nur gut aussehen, sondern auch gut für die Zukunft sind“, betonte Cihan.



Das Start-up der beiden nennt sich „Haepsi“, was auf türkisch „alles“ bedeutet. Der Umweltaspekt wird im Unternehmen großgeschrieben, und das nicht nur beim Recycling. „Wir wollen funktional, nachhaltig und ressourcenschonend handeln.“ Ein europäisches Patent auf das Verfahren zur Herstellung der „Kebag“ wurde schon genehmigt.

Die ersten Preise haben sie für ihre Idee schon erhalten: Der Deutsche Verpackungspreis 2021 ging an die beiden Brüder. Sie freuten sich sehr über die Anerkennung ihrer Arbeit. © Privat

Preise für Innovation

Einige Länder zeigen großes Interesse an der „Kebag“ – auch international hat sich die Tüte einen Namen gemacht. Kein Wunder, die Peißenberger Unternehmer erhielten 2021 den Deutschen Verpackungspreis in Gold in der Kategorie „Funktionalität und Convenience“. Das verschaffte ihnen internationale Bekanntheit in der Branche. Im Juni wird ihnen sogar der „World Star Packaging Award“ verliehen, worauf sie sehr stolz sind.



Dass sie einen so großen Einfluss auf die Take-Away-Branche haben würden, damit haben sie nicht gerechnet. Sie wollten eigentlich nur den Imbiss ihrer Eltern umweltfreundlicher gestalten. Stolz sind die Eltern auf jeden Fall, und praktisch finden sie die Erfindung ihrer Söhne allemal.

