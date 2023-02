Kunstwerke aufstrebender Talente

Buchheim Museum: Besuch von Otto Waalkes und weitere Highlights

Von: Dieter Roettig

Präsentierten das Jahresprogramm des Buchheim-Museums (v. li.): Bernrieds Bürgermeister Dr. Georg Malterer und Pressechefin Claudia Lamas Cornejo mit Ottifanten, Künstlerin Sofia Seidi, Direktor Daniel J. Schreiber und Sammler Joseph Hierling vor dem neu erworbenen Franz Marc-Gemälde. © Roettig

Bernried - Acht gute Gründe gibt es, den neuen Ausstellungskalender des Bernrieder Buchheim-Museums im Blick zu haben. Denn neben Dauerpräsentationen wie der einmaligen Expressionistensammlung erwarten die Besucher acht Sonderausstellungen, die jetzt von Direktor Daniel J. Schreiber und Pressechefin Claudia Lamas Cornejo vorgestellt wurden.

Ein Publikumsmagnet wird garantiert „Otto. Die Ausstellung“ vom 17. Juni bis zum 5. November. Zumal Otto Waalkes sein persönliches Erscheinen fest zugesagt hat. Der genaue Termin steht noch nicht fest, denn der Komiker feiert am 22. Juli seinen 75. Geburtstag. Rund um seinen Ehrentag sind diverse TV-Sendungen und Festivitäten geplant. Per Video-Grußwort an die Mediengäste freute sich Otto auf den Besuch in Bernried. Das Museum sei nach den erfolgreichen Ausstellungen der Cartoonisten Peter Gaymann und Rudi Hurzlmeier geradezu prädestiniert für seine Ottifanten-Parade.

Im Buchheim-Museum werden Ottos Markenzeichen quer durch sein Lebenswerk galoppieren. Neben Gemälden und Zeichnungen gibt es Requisiten aus seinen Film- und Live-Shows zu sehen und natürlich Videodokumente seiner legendären Späße. Was die wenigsten wissen: Waalkes hat Kunst an der Hamburger Hochschule für bildende Künste studiert und ist während seiner Karriere als Komiker immer dem Zeichnen und Malen treu geblieben. Wie Buchheim-Direktor Schreiber betonte, sei Waalkes nach einer Empfehlung des Kollegen Hurzmeier selbst auf das Museum zugekommen. Er kam sogar persönlich nach Bernried, wurde natürlich sofort erkannt und genoss laut Schreiber das „Bad in der Menge“.



Den Auftakt der 2023-Sonderprogramms des Museums macht vom 11. März bis 14. Mai zunächst der „Flächenbrand Expressionismus“ mit 150 Holzschnitten aus der Sammlung von Joseph Hierling. Die Werke zeigen eine große stilistische und thematische Vielfalt wie Porträt, Akt, Mensch und Natur, Stadtleben oder Industrie.



Kunstwerke aufstrebender Talente

Dem Nachwuchs gleich eine Doppelchance gibt das Museum der erst 25-jährigen Portugiesin Sofia Seidi. Sie hat Malerei in Lissabon und Museologie in Coimbra studiert. Vom 15. April bis zum 16. Juli zeigt sie im „Cabinet of spotless fears“ ihre mit einer Mischung aus Öl- und Aquarellfarben gemalten Bilder. Erstmals als Kuratorin gibt sie im gleichen Zeitraum sechs internationalen und aufstrebenden Künstlerkolleginnen und -kollegen die Möglichkeit, ihre Bilder unter dem Thema „The other side of the moon“ auszustellen.



Lothar-Günther Buchheim war nicht nur ein besessener Kunstsammler, sondern auch ganz wild auf Kitsch und Krimskrams. Unter dem Titel „Das Schönste vom Schönen“ zeigt das Museum vom 29. Juli bis zum 7. April 2024 seine anno dazumal in der Feldafinger Grünen Galerie ausgestellten Puppen, Porzellanfiguren, Stickbilder und Teppiche sowie eine Kollektion von Kunstblumen und Kunstobst. Buchheim liebte diese Trivialkunst als Hommage an den Geschmack von Otto Normalverbraucher.



Ab 21. Oktober geht es weiter mit „Buchheims Sammlung nichtwestlicher Kunst“. Einer Wunderkammer gleich werden Textilien, Schmuck, Skulpturen, Masken, Zeichnungen, Holzschnitte oder Plakate fremder Kulturen nach Ähnlichkeit, Vergleichbarkeit und ästhetischem Zusammenspiel geordnet.



Der Maler Leo von König (1871 – 1944) gilt als herausragender Vertreter der Berliner Secession. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in Tutzing und stand Buchheim als väterlicher Freund und auch künstlerischer Lehrmeister zur Seite. Vom 16. Dezember bis zum 7. April 2024 widmet ihm das Museum eine große monografische Ausstellung mit 50 bislang der Öffentlichkeit noch unbekannten Ölgemälden. Buchheim selbst hatte die abgespannten Leinwände aus dem kriegsgeschädigten Berliner Atelier Königs gerettet.



Bernrieds Bürgermeister Dr. Georg Malterer warb für den Auftakt der „Wunderwelt Bernried“. Im Sommer werden auf der markant in den See ragenden Brücke des Buchheim Museums drei „Musical Swings“ die Besucher einladen, gemeinsam zu schaukeln und mit ihren Schwingungen Musik zu erzeugen. In der Dorfmitte von Bernried wiederum können Spaziergänger auf einer „Musical Plaza“ durch Körperbewegungen Klänge auslösen.

Das Beste zum Finale des Medienempfangs präsentierte Schreiber mit der Neuerwerbung eines wahren Schatzes. Dem Museum ist es gelungen, aus den Mitteln der Buchheim-Stiftung ein Ölgemälde von Franz Marc von 1910/11 anzukaufen. Titel: „Zwei stehende Mädchenakte mit grünem Stein“. Die Besonderheit des Bildes ist, dass sich auf der Rückseite mit der Zeichnung „Zwei Pferde“ das Fragment eines weiteren Kunstwerkes befindet.

