Bürger für Weilheim sprechen sich für eine Umfahrung aus

Von: Stephanie Novy

Dr. Claus Reindl, Brigitte Holeczek und Florian Lechner (von links). © Novy

Weilheim – Klar für eine Weilheimer Umfahrung spricht sich die BfW (Bürger für Weilheim) aus. Allerdings will die Partei keine Empfehlung bezüglich der Trasse geben.

„Es ist völlig klar, dass wir eine Verkehrswende brauchen“, betonte Fraktionsvorsitzende Brigitte Holeczek. Dass diese Notwendigkeit aber nicht zwangsläufig den Bau einer Umfahrungsstraße ausschließt, wollten Holeczek, ihr Stellvertreter Dr. Claus Reindl und der zweite Vorsitzende des Vereins BfW Florian Lechner bei einem Pressegespräch untermauern. Man sehe die Bedenken, so die Fraktionsvorsitzende weiter. Aber die BfW zeigt sich überzeugt von der Entlastungswirkung. Reindl hofft auf einen ähnlichen Effekt wie bei der Ortsumfahrung von Peiting und Schongau. Dort hätten sich die Zahlen der Kraftfahrzeuge halbiert. Das sei auch für Weilheim möglich. „Das schafft dann auch mehr Möglichkeiten den ÖPNV und Radverkehr zu verbessern.“

Das Argument, das oft von Gegnern der Umfahrung angeführt wird, das Geld statt für den Straßenbau lieber für Radwege und öffentliche Verkehrsmittel auszugeben, ist laut Holeczek „eine Milchmädchenrechnung“ , weil der ÖPNV gar nicht vom Bund, sondern von den Ländern und Kommunen finanziert wird. Es handele sich um zwei völlig verschiedene Töpfe. Lechner machte klar: „Wenn wir die Straße nicht bauen, fließt das Geld halt in eine andere Straße.“



Auch wird oft angebracht, dass es sich in Weilheim hauptsächlich um Binnenverkehr handelt. Sprich: die Weilheimer selbst sorgen für den Lärm, nicht Auswärtige. „Aber warum verursachen wir Weilheimer denn so viel Verkehr?“, warf die Fraktionsvorsitzende in den Raum. Mit dem Rad sei es für viele einfach zu gefährlich. Es herrsche ein „Verdrängungswettkampf“ zwischen Autofahrern, Radlern und Fußgängern. Aufgrund der Gegebenheiten der Innenstadt ließen sich die Radwege aber nur schwer verbessern, es sei denn, der Kfz-Verkehr würde reduziert. Dann sei auch mehr Platz für Radfahrer, meinte Reindl.



Lechner führte zudem noch an: „Die Weilheimer schauen immer nur auf Weilheim.“ Man müsse aber auch sehen, was in der Region passiert. Wenn die B2 in anderen Gemeinden ausgebaut werde, dann würde Weilheim zum Nadelöhr werden. Ohne Umfahrung müssten dann alle zwangsläufig direkt durch Weilheim. „Wir werden den Ausbau außerhalb Weilheims nicht aufhalten“, gab Lechner zu bedenken.



Welche Trassenvariante indes gebaut werden sollte, darüber wollten sich die Drei nicht äußern. Möglichst wenig versiegelte Fläche, viel unterirdisch, größtmögliche Entlastung, fasste Reindl zusammen. Aber letztlich habe das sowieso das Staatliche Bauamt in der Hand.



