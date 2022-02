Rathausneubau: Bürger- und Ratsbegehren in Pähl findet am 13. März statt

Von: Dieter Roettig

Ob Pähls Bürgermeister Werner Grünbauer ein neues Amtszimmer bekommt, entscheidet sich beim kombinierten Bürger- und Ratsbegehren zum Rathausneubau am 13. März. © Roettig

Pähl – Jetzt ist das kombinierte Bürger- und Ratsbegehren zum Rathausneubau endgültig in trockenen Tüchern. Der Gemeinderat verabschiedete in seiner aktuellen Sitzung den Stimmzettel, der vorab mit der Rechtsaufsicht des Landratsamtes abgesprochen wurde. Lediglich die drei Sätze „Sie haben hier eine Stimme“ werden auf Wunsch der Räte mit Fettdruck hervorgehoben.

Beim von Wolfgang Z. Keller und Dieter Scheithauser initiierten Bürgerbegehren lautet die Frage „Sind Sie dafür, dass in Pähl kein neues Rathaus gebaut wird?“ Die Gegenfrage des vom Gemeinderat beschlossenen Ratsbegehrens: „Sind Sie dafür, dass Pähl ein neues Rathaus erhält?“ Bei beiden Fragen sollen Ja oder Nein angekreuzt werden. Sind die gestellten Fragen in einer nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder Nein beantwortet, entscheidet die Stichfrage mit der höheren Stimmenanzahl. Hier müssen die Bürger ihr drittes Kreuzerl bei „Rathausneubau“ oder „Kein Rathausneubau“ machen. Die notwendige Mindeststimmenanzahl für die Abstimmungsmehrheit beträgt 20 Prozent.

Bürgermeister Werner Grünbauer stellte noch den Antrag, die Informationen über den Inhalt des Ratsbegehrens in einer Sonderausgabe des Gemeindeblatts zu veröffentlichen und an alle Haushalte zu verteilen. Wobei selbstverständlich auch den Vertretern des Bürgerbegehrens die Möglichkeit eingeräumt werden sollte, in gleichem Umfang im Gemeindeblatt ihren Standpunkt zu veröffentlichen. Diesen Antrag lehnten die Gemeinderäte ab. Ihrer Meinung nach seien die Argumente beider Parteien auf der Webseite der Gemeinde in ausreichendem Umfang dargestellt.

Wie mehrfach berichtet, richtet sich das Bürgerbegehren gegen den beschlossenen Neubau eines Rathauses. Der sei aber notwendig, weil man durch den gesetzlichen Anspruch auf schulische Ganztagesbetreuung ab 2026 sowie den steigenden Kinderzahlen in der Gemeinde zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule schaffen muss. Dies sei wiederum nur möglich, wenn die Gemeindeverwaltung das derzeitige Rathaus verlässt. Bereits seit Längerem musste die Schule Räume des Rathauses in Beschlag nehmen wie den Sitzungssaal direkt neben dem Bürgermeisterbüro, der für ein Klassenzimmer gebraucht wurde. Die Gemeinderatssitzungen finden seitdem im Pfarr- und Gemeindezentrum statt. Den Gegnern des Rathausneubaus missfallen die Dimensionen, die Kosten und auch die Lage bei der „Alten Schule“ an der Eichbergstraße.



Jetzt liegt der Ball bei den Pähler Bürgern. Sie können am 13. März abstimmen, ob sie den Gemeinderatsbeschluss für ein neues Rathaus mittragen, damit die künftige Ganztagsschule in der Ortsmitte bleiben kann. Muss die Verwaltung in den jetzigen Räumlichkeiten bleiben, droht für die Kinder eine teure Container-Lösung. Neben der Vor-Ort-Wahl in Pähl und in Fischen wird es auch die Möglichkeit der Briefwahl geben.

