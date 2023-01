Bürgerbegehren gegen Bebauungsplan in der Gemeinde Oberhausen

Von: Peter Stöbich

In der Gemeinde Oberhausen gibt es Ärger um ein geplantes Baugebiet. © Stöbich

Oberhausen – In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat wichtige Weichen für eine mögliche Wohnbebauung an der Oberhauser Waldstraße gestellt. Mit 8:5-Stimmen beauftragte das Gremium Architektin Sandra Urbaniak, die sogenannte Variante I als Grundlage zur Erstellung eines Bebauungsplans zu verwenden. Diese unterscheidet sich von zwei anderen Vorschlägen in der Größe und Anzahl der Baukörper.

Die beschlossene Variante sieht laut Bürgermeister Rudolf Sonnleitner insgesamt 26 Wohneinheiten vor, die mit einer Ringstraße erschlossen werden sollen. Wann und zu welchen Bedingungen der Grundstücksverkauf beginnen kann, steht laut Sonnleitner noch in den Sternen. Denn es gilt zunächst zahlreiche Fragen und Probleme zu klären.

„Dieses Grundstück ist unglaublich schwierig“, sagteUrbaniak bei ihrer einstündigen Präsentation, die wegen des starken Zuhörerandrangs im großen Saal des Gasthauses Stroblwirt stattfand. Denn zur Entwässerung müsste an der Waldstraße ein Graben geschaffen und Wasser in die Ach geleitet werden. „Eventuell brauchen wir auf dem südlichen Grundstück ein Rückhaltebecken“, so die Architektin. Dann würde der geplante Spielplatz wegfallen. Ein Ingenieurbüro soll jetzt ein detailliertes Schutzkonzept ausarbeiten. Auch Energie- und Verkehrskonzepte sind laut Urbaniak erforderlich und werden das Bebauungsplanverfahren wohl verteuern.

Vorschlägen aus dem Ratsgremium, die künftige Siedlung am südlichen Ortsrand von Maxlried möglichst autofrei zu gestalten und mit Solarstrom zu versorgen, erteilte die Planerin eine Absage: „Das dürfte an diesem Standort nicht realisierbar sein.“ Weil sie rund 2,5 Kilometer von der Ortsmitte entfernt ist, befürchten Gegner einer Bebauung eine Verdoppelung des Verkehrs auf der Waldstraße. Eine Gruppe von Bürgern bereitet derzeit die Gründung einer Bürgerinitiative mit dem Namen „Nein zum Baugebiet Waldstraße III“ vor. Rund 300 Oberhausener wollen ein entsprechendes Bürgerbegehren unterstützen.



Grundsätzlich bezweifeln die Gegner des Vorhabens, dass es in der Gemeinde überhaupt Bedarf für die geplanten Wohneinheiten gibt. Und selbst wenn es einmal diesen Bedarf geben sollte, wäre ein Baugebiet an dieser Stelle ihrer Ansicht nach eine Fehlentwicklung.



Auch in der jüngsten Ratssitzung verlief die Debatte kontrovers: Fünf Mitglieder stimmten am Ende gegen die vorgestellte Variante I.

