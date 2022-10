Bürgerheim Weilheim: Georg Kurzendorfer feierte 90. Geburtstag

Von: Bianca Heigl

Zu seinem 90. Geburtstag gratulierten Zweite Bürgermeisterin Angelika Flock (vorne re.), Pflegedienstleiterin Maria Egger (hinten re. stehend), Heimleiter Rainer Schlosser (hinten li. stehend) und Damen der Belegschaft Georg Kurzendorfer (vorne links), der von Gerlinde Gmeiner (2.v.li.) begleitet wurde. © Heigl

Weilheim – Zu seinem 90. Geburtstag bekam Georg Kurzendorfer im Bürgerheim Besuch aus dem Rathaus. Zweite Bürgermeisterin Angelika Flock gratulierte ihm im Namen der Stadt zu seinem „Runden“ mit einem Blumenstrauß, einer Flasche Sekt und einem Brief des Bürgermeisters.

Der Jubilar kam vor 50 Jahren in die Kreisstadt. Beim Kaufhaus Rid war 30 Jahre lang als Einkäufer tätig. „Ich habe alles eingekauft, was nicht Textil war“, erzählt der rüstige 90-Jährige. Und er freut sich, denn „beim Rid bin ich bis heute nicht vergessen“. 1977 baute er mit seiner Frau ein Haus in Deutenhausen, in dem er bis zu deren Tod vor vier Jahren lebte. „Für mich allein war das Haus zu groß und deshalb zog ich dann ins Bürgerheim.“ Dort kümmert sich neben der Belegschaft auch Lebensgefährtin Gerlinde Gmeiner liebevoll um ihn. Nach einem Sturz benötigt Kurzendorfer zum Laufen einen Rollator, aber ansonsten ist er zufrieden. „Im Kopf bin ich ja voll da“, lacht er. Und für seine schwindende Sehkraft hofft er auf Besserung durch eine Operation, die bald stattfinden wird.

Was Kurzendorfer besonders freut, sind die Besuche seines Bruders. „Der wohnt zwar in Bayreuth, aber er kommt etwa alle 14 Tage mit dem Auto auf Besuch und bleibt dann ein paar Tage da.“ Zu den Gratulanten an seinem Geburtstag zählten neben Zweiter Bürgermeisterin Angelika Flock und Gerlinde Gmeiner auch Heimleiter Rainer Schlosser, Pflegedienstleiterin Maria Egger und einige Damen des Teams vom Städtischen Bürgerheim.

