Bürgerinitiative Marnbach-Deutenhausen: Kritik an Bürgerbefragung

Teilen

Die Bürgerinitiative hat einen Offenen Brief an den Bürgermeister und die Stadträte geschrieben. © Dincel

Weilheim – Die Bürgerinitiative (BI) Marnbach-Deutenhausen gegen jede Weilheimer Ostumfahrung hat einen Offenen Brief an Bürgermeister Markus Loth und die Stadträte geschrieben. Darin legt diese BI Beschwerde gegen das Vorgehen zur Bürgerbefragung ein.

„Wer bei der Bürgerbefragung Nein sagt zur Umgehungsstraße fliegt aus der Trassenauswahl beziehungsweise dem Fragebogen heraus! Er muss, laut Stadtratsmehrheit, ja dann gegen alle Varianten sein.“ So beginnt der Offene Brief der BI. „Der vehemente Umfahrungsbefürworter jedoch, der ja, laut Fragestellung nur ‚grundsätzlich‘ für eine Umfahrung stimmt, darf eine Lieblingstrasse auswählen, die nicht ‚vor seiner Haustür‘ verläuft beziehungsweise ihm nicht schadet! Er fordert „Umfahrung grundsätzlich schon, aber nicht bei mir!“ Warum muss Dieser dann nicht für alle Varianten sein?“

Der Umfahrungsgegner sei „gezwungen, ‚für‘ eine Umfahrung zu stimmen, um bei der Variantenauswahl Einfluss darauf zu nehmen, dass der oben genannte Befürworter sie nicht akkurat vor seine Haustür ‚hin wählt‘!“ Die BI spricht von einer „unredlichen Masche“, um „eigentliche Umfahrungsgegner ‚über den Tisch zu ziehen‘“. So generiere man ein total verfälschtes Ergebnis „und es wird versucht, mit derartigen Mitteln auf Biegen und Brechen eine äußerst fragwürdige Umfahrungsstraße in die Landschaft stampfen!“



Um ihren Standpunkt zu untermauern, gibt die BI in ihrem Schreiben ein Beispiel: Stadtratsbeschlüsse könnten zwecks Kosteneinsparung zukünftig ebenso durchgeführt werden: „Jener Stadtrat, der nicht zustimmt ist aus dem Rennen, kann nach Hause gehen, Sitzungsgeld hierzu wird gestrichen!“ Wenn man zum Beispiel bei allgemeinen städtischen Projekten nicht zustimmen würde, hätte man dann bei Standort, Größe, Gestaltung und so weiter auch nichts mitzubestimmen. „Das wäre zwar effektiv, nun aber doch ein absurdes Demokratieverständnis.“



Daher fordert die BI: „Trassenwahl für Keinen oder für Alle!“ In dem Offenen Brief wird auch ein Vorschlag für die Fragestellung gemacht: „Frage 1 (Ja oder Nein zur Umfahrung) auf ein Blatt und Frage 2 (Variantenauswahl) gegebenenfalls perforiert auf ein zweites separates Blatt. Oder: zum Ausgleich dem Umfahrungsgegner alleine sieben Varianten (von den acht) zur Auswahl geben, die er ‚grundsätzlich‘ keinesfalls akzeptiert!“

Zudem äußert die BI Unverständnis darüber, dass einige Varianten im Osten überhaupt zur Wahl stehen: die zwei der ortsfernen Ostvarianten sowie die zwei ortsnahen Ostvarianten mit kurzem und ohne Tunnel. „Letztere sind näher an der Bebauung als die ortsnahe Westumfahrung, die genau deswegen annulliert wurde.“



Der Offenen Brief endet schließlich mit einer grundsätzlichen Frage nach dem möglichen Bauprojekt: „Ist das Weiterverfolgen des Weilheimer B2-Umfahrungsprojekts in den jetzigen und noch lang andauernden Krisenzeiten – Klima, Krieg, Lebensmittel- und Energieknappheit, Finanzen, marodes und gefährliches Bahnsystem und so weiter – denn nicht reine Arbeitsbeschaffungsmaßname?“

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote