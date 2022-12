Bürgerinitiative „Nein zur Agrarfabrik“ übergibt Unterschriften

Von: Stephanie Novy

Vertreter der Bürgerinitiative „Nein zur Agrarfabrik Eglfing“ übergaben 832 Unterschriften an Landrätin Andrea Jochner-Weiß (mittig). © Novy

Eglfing – Eine Agrarfabrik in Eglfing? Dieses Zukunftsszenario befürchtet eine Bürgerinitiative (BI), die sich gegen die Pläne eines örtlichen Landwirtes stellt. Dafür hat die BI sogar Unterschriften gesammelt und diese vergangene Woche an Landrätin Andrea Jochner-Weiß übergeben.

832 gültige Stimmen, davon 525 aus Eglfing, konnten Vertreter der BI „Nein zur Agrarfabrik in Eglfing“ an die Landrätin übergeben. Den Stein ins Rollen gebracht hat ein Landwirt, der in der 1 100 Seelen-Gemeinde bereits eine Landwirtschaft mit Milchkühen betreibt. Dieser möchte, so geht es aus einem Vorbescheid hervor, der Anfang November beim Gemeinderat eingereicht wurde, eine Milchviehanlage für 500 Milchkühe und eine Biogasanlage errichten. Das Bauwerk soll am südöstlichen Rand Eglfings entstehen – an exponierter Lage. Der Abstand zu bestehenden Wohnhäusern würde circa 250 Meter betragen.

Der Gemeinderat hat den Vorbescheid des Landwirts bereits einstimmig abgelehnt. Bisher fehlte unter anderem ein Betriebskonzept. Doch die Sorge vieler Eglfinger bleibt. Wie aus einer Stellungnahme der BI hervorgeht, befürchte man, „dass das beantragte Bauvorhaben von übergeordneter Stelle genehmigt“ werden könnte.

Mögliche Auswirkungen

Die BI rechnet dann unter anderem mit erhöhter Lärmbelästigung durch „wesentliches, zusätzliches Verkehrsaufkommen“. Um 500 Rinder zu füttern, müsse der Landwirt Futter zukaufen, auch der Mais für die Biogasanlage werde angeliefert. Zusammengefasst bedeutet das: mehr Verkehr, erhöhte CO2-Emissionen, Lärm- und Geruchsbelästigung. Dabei betont die BI, dass dies schon jetzt durch den bereits bestehenden Hof des Landwirts mit Biogasanlage ein Problem sei. Dieses würde sich dann verschärfen. Denn: der aktuelle Hof soll bestehen bleiben.



Weitere Punkte, die laut der BI gegen den Neubau sprechen, sind unter anderem die Gefahr von Überschwemmungen bei Starkregenereignissen. „Diese Gefahr wurde weitgehend gebannt, indem der Hungerbach und der bestehende Weiher mit Dorferneuerungsmitteln renaturiert und ausgebaut wurden. Nun würden im direkten Zufluss circa 33 000 m2 Fläche (...) versiegelt.“ Zudem sehe man die Wasserversorgung in Gefahr, da diese bereits jetzt „relativ ausgereizt“ sei. „Der Wasserdruck ist labil niedrig“, heißt es vonseiten der BI. 500 Kühe würden aber durchschnittlich rund 30 000 m3 Wasser im Jahr zusätzlich benötigen.



Zusammenfassend erklärt die BI: „Wir wünsche uns, dass das Kulturgut ‚kleinstrukturierte Landwirtschaft‘ und die damit verbundene Pflege unserer bäuerlichen Kulturlandschaft geschützt und weitestgehend erhalten bleibt. Die Anstrengungen der landwirtschaftlichen Betriebe in Eglfing, die Böden im Sinne der Natur zu nutzen und zu verbessern, würden durch die geplante Maßnahme vereitelt.“



Bei der Unterschriftenübergabe an die Landrätin wurde klar: Auch Jochner-Weiß hält nicht viel von den Plänen des Landwirts. Sie erklärte, so ein riesiger Betrieb gehöre nicht hierher. Sie könne die Eglfinger „aus tiefstem Herzen“ verstehen, allerdings: „Ich kann Ihnen keine Versprechungen machen.“ Wenn der Landwirt sich an die rechtlichen Vorgaben bei der Beantragung halte, könne die Behörde dagegen kaum vorgehen. Jochner-Weiß stehe allerdings mit Eglfings Bürgermeister in Kontakt und hoffe, auch mit dem Landwirt reden zu können.



Sollte der Bau des Hofes samt Biogasanlage doch noch genehmigt werden, könnte das auch Auswirkungen auf andere Orte in der Region haben. Das befürchtet jedenfalls die Bürgerinitiative. Ihrer Meinung nach würde damit ein Präzedenzfall geschaffen.

