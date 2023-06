Bürgermeister-Chaos in Pähl: Der neu gewählte Marius Bleek zieht sich zurück

Von: Dieter Roettig

Da war er noch zuversichtlich: Wahlgewinner Marius Bleek mit seiner Lebensgefährtin Vanessa am Wahlabend nach Verkündung des Ergebnisses. © Roettig

Pähl – Am Donnerstag um 15.47 Uhr verschickte Pähls Geschäftsleiterin Christians Singer per eMail die Ladung zur nächsten Gemeinderatssitzung am 29. Juni. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung: Die Vereidigung des neuen Bürgermeisters.

Der Polizeibeamte Marius Bleek aus Germering hatte am 7. Mai mit 770 Stimmen völlig unerwartet gegen den langjährigen Amtsinhaber Werner Grünbauer (575 Stimmen) gewonnen (wir berichteten).

Kurz nach 19 Uhr platzte die Bombe: Der 29-jährige Bleek ließ über die Gemeinde-Homepage (www.gemeinde-paehl.de) verbreiten, dass er sich „mit tiefstem Bedauern und durch nicht vorhersehbare Umstände gezwungen sieht, einen Schritt zurückzutreten und das Amt nicht wie geplant zu übernehmen.“ Damit stürzt er die Gemeinde in ein nicht vorhersehbares Chaos. Wie es genau weitergeht, muss mit der Rechtsaufsicht des Landratsamtes geklärt werden.

Bis zur Neuwahl in frühestens sechs Monaten wird zweite Bürgermeisterin Ursula Herz die Amtsgeschäfte führen. Ihre Aufgabe wird es sein, einen oder mehrere Aspiranten für eine Kandidatur zu gewinnen. Wie man aus dem Umfeld des abgewählten Bürgermeisters Werner Grünbauer hört, wird er auf keinen Fall nochmals antreten.

In seinem Rücktrittsschreiben meint Marius Bleek zuversichtlich: „Im Gemeindegebiet gibt es viele talentierte und engagierte Bürgerinnen und Bürger, die das Potential haben, das Amt des Bürgermeisters erfolgreich auszuüben.“ Bei der letzten Wahl war dem wohl nicht so. Sonst hätte eine neu formierte Gruppierung nicht den kommunalpolitisch völlig unerfahrenen und mit der Gemeinde nicht vertrauten Polizeibeamten Bleek zur Kandidatur überredet.

In Bürgermeister-Kreisen verbreitete sich die Meldung wie ein Lauffeuer. Ein Grünbauer-Freund und Bürgermeister-Kollege aus dem Nachbarlandkreis Landsberg schrieb auf WhatsApp über den Rücktritt vor dem Antritt: „Unglaublich, kickt den Amtsinhaber raus und dann zieht er den Schwanz ein!“