Bürgermeister- und Landtagwahl in Pähl am 8. Oktober in einem Streich

Von: Dieter Roettig

Teilen

Blumen als Mutmacher für Vize-Bürgermeisterin Ursula Herz: Pähler Bürger wünschen sich einen Neuanfang miteinander anstatt gegeneinander, wie sie mit dieser Aktion vor dem Rathaus klar ausdrückten. © Roettig

Pähl - Nach dem chaotischen Rücktritt Marius Bleeks eine Woche vor seinem Amtsantritt sucht Pähl neue Kandidatinnen oder Kandidaten für den wohl heißesten Bürgermeister-Stuhl im Landkreis. Bis zum 17. August müssen Wahlvorschläge im Rathaus eingereicht werden.

Wie die bis zur Neubesetzung amtierende zweite Bürgermeisterin Ursula Herz in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gab, findet die Wahl zusammen mit den Landtagswahlen am 8. Oktober statt. Zwei Wahlen auf einen Streich würden der Gemeinde Kosten sparen. Herz hoffte, dass sich bald Kandidaten aus den eigenen Reihen finden werden, die mit den speziellen Pähler Verhältnissen vertraut sind. Mit Auswärtigen und in der Kommunalpolitik unbedarften Bewerbern habe man schließlich keine guten Erfahrungen gemacht.



Wer übrigens am Wahlabend live vor dem Rathaus auf das Ergebnis der Bürgermeisterwahl warten will, braucht viel Geduld. Denn laut Ursula Herz müssen zunächst die Landtagswahlen ausgezählt und an das Wahlzentrum in München übermittelt werden. Erst danach sind die Bürgermeister-Stimmzettel dran.



„Schluss mit Kasperltheater“

Gerhard Müller, dienstältester Gemeinderat in Pähl, hätte am vergangenen Donnerstag eigentlich den neu gewählten Bürgermeister Marius Bleek vereidigen sollen. Doch so blieben Müller nur mahnende Worte an die Ratskollegen und das Publikum im voll besetzt Pfarr- und Gemeindezentrum über die unschönen Geschehnisse im Nachgang der letzten Wahlen (wir berichteten).



Die Lage sei durch die viral gegangene Audio-Botschaft eines Bleek-Befürworters eskaliert. Jeder zivilisierte Mensch müsse sich von der Schimpftirade gegenüber Vize-Bürgermeisterin Ursula Herz distanzieren. Mit diesem Stil dürfe man in Pähl nicht weitermachen, so Müller.



Daniel Bittscheidt (Parteilose Wählerschaft Fischen) bedauerte, dass einigen Bürgern das Demokratieverständnis fehle. Der ständige Ärger sei „von draußen“ gekommen. Der Gemeinderat dürfe sich nicht länger von dieser „außerparlamentarischen Opposition“ hertreiben lassen. Mit diesem „Bauerntheater“ müsse endlich Schluss sein. Ratskollege Andreas Ottinger (CSU) sieht das Geschehene als Chance auf einen Neuanfang, wünschte sich künftig nur noch sachliche Diskussionen ohne Polemik. Demokratische Entscheidungen müssten ohne ständiges Nachtarocken akzeptiert werden.



Das wünschte sich auch Vize-Bürgermeisterin Ursula Herz (Dorfbewegung) als Hauptbetroffene und Ziel der Verleumdungsattacke, die sie emotional sehr getroffen habe. Die vielen Solidaritätskundgebungen der Pähler und Fischener aber hätten ihr Auftrieb gegeben. So wie die Blumenaktion am Nachmittag vor der Sitzung. Dutzende von Bürgern hatten auf Anregung von Ulrike Brutscher und Lilly Ostermayer vor dem Rathaus blühende Grüße als Mutmacher abgegeben.



Und auch ein Flugblatt wurde als Aufruf für einen Neuanfang verteilt: Sie fordern mehr Verständnis füreinander, einen höflichen und respektvollen Umgang miteinander und eine lösungsorientierte Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde. Und sie äußerten ihr Entsetzen, „wie unsere gewählten Volksvertreter – der bisherige Bürgermeister und die Gemeinderäte – beleidigt und verleumdet wurden.“ Aktuell besonders die verletzende und unwürdige Beschimpfung der zweiten Bürgermeisterin.



Ursula Herz betonte, sie wolle mit aller Kraft dafür sorgen, dass „aus dem Kasperltheater wieder ein richtiges und gutes Theater wird.“ Dabei dankte sie der Verwaltung und hier besonders Geschäftsleiterin Christiane Singer und Kämmerer Thomas Singer, ohne die sie den kommissarischen Chefposten bis zur Neuwahl nicht stemmen könnte.



Einen neuen Aspekt brachte Thomas Baierl (Freie Wähler) in die Diskussion ein: Braucht Pähl unbedingt einen hauptberuflichen Bürgermeister oder reicht bei der Bevölkerungszahl und der bestens funktionierenden Verwaltung auch ein ehrenamtliches bzw. nebenberufliches Gemeindeoberhaupt? Darüber will das Gremium in einer Sondersitzung am Donnerstag, 6. Juli, beraten (19.30 Uhr im Pfarr- und Gemeindezentrum). Da es bei dieser Frage kein „Entweder oder“ gibt, sei laut Ursula Herz Eile geboten. Ein Ehrenamtlicher für zweieinhalb Jahre hätte den Vorteil, dass man 2026 die nächste Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl wieder zusammenlegen könnte. Dazu müsse das örtliche Gemeindeverfassungsrecht angepasst werden.

Auf der Agenda der Sitzung stand ordnungshalber noch die Entlassung des Beinahe-Bürgermeisters Marius Bleek nach dem „Kommunalen Wahlbeamtenstatusgesetz“. Keine Frage, dass dieses unrühmliche Kapitel in der Geschichte Pähls schnell und einstimmig für immer abgehakt wurde. Der Rest der Sitzung beschäftigte sich mit einfachen Bauangelegenheiten. Ursula Herz hatte extra darauf geachtet, dem kommunalpolitisch unbescholtenen Marius Bleek einen „sanften Einstieg“ zu ermöglichen.