Bürgermeisteramt Pähl: Genügend Unterstützer für Sörgel und Zink

Von: Dieter Roettig

Genügend Stimmen erhalten: Simon Sörgel (links) und Alexander Zink (rechts) treten am 8. Oktober zur Wahl um das Pähler Bürgermeister-Amt an. © Roettig

Pähl – Wenn sich jemand von einer kommunalpolitischen Gruppierung ohne Sitz im Gemeindeparlament für die Wahl zum Bürgermeister aufstellen lässt, muss er sich über sogenannte „Unterstützerunterschriften“ qualifizieren. Die Anzahl der wahlberechtigten Unterstützer richtet sich nach der Einwohnerzahl. In Pähl sind es sechzig Unterschriften, die beide Kandidaten bereits vor der Deadline am 28. August erreicht hatten.

Wie mehrfach berichtet, treten am 8. Oktober in Pähl der Sozialpädagoge Simon Sörgel (35) als Quereinsteiger für „Pähl in Gemeinschaft“ (PG) sowie der Steuerberater und frühere Vize-Bürgermeister Alexander Zink (54) für die Liste „Bürger für Pähl-Fischen“ (BfPF) gegeneinander an. Da seine Gruppierung im derzeitigen Gemeinderat nicht vertreten ist, musste auch er für die nötigen Unterschriften werben.



Laut der Verwaltung im Pähler Rathaus haben beide Kandidaten bereits vor Ende der Listen-Auslegung die nötige Anzahl der Unterschriften erreicht und stehen somit zur Wahl. Wer nicht persönlich zur Urne gehen möchte, kann ab 18. September über die Webseite www.gemeinde-paehl.de Briefwahlunterlagen sowohl für die Bürgermeister- als auch für die Landtags- und Bezirkstagswahl anfordern.



Hätte nur einer der Kandidaten die nötige Anzahl der Unterschriften erreicht, könnten die Wahlberechtigten als Alternative zu ihm einen beliebigen Namen auf den Wahlzettel schreiben. So war es bei der letzten Wahl, als der amtierende Bürgermeister Werner Grünbauer ohne Gegenkandidaten angetreten ist. Mit 45 Kreuzerl erhielt sein damaliger Vize Alexander Zink die meisten Gegenstimmen.



Wenn beide Bewerber die nötigen Unterschriften nicht bekommen hätten, würde die Bürgermeisterwahl trotzdem stattfinden. Mit einem leeren Stimmzettel, auf dem man irgendeinen Namen schreiben könnte. Gottlob ist dieses Szenario in Pähl nicht eingetreten, wo jetzt eine demokratische Wahl stattfindet.