Bürgermeisterwahl in Pähl bleibt am 8. Oktober

Von: Dieter Roettig

Was ist da nur in Pähl gerade los? Jetzt hat ein anonymer Briefschreiber die Rechtmäßigkeit des Wahltermins angezweifelt. © Lorenz

Der nächste Akt im Theaterstadl Pähl, über den sich viele Bürger nur wundern: Ein Briefschreiber, anonym wie scheinbar üblich in dieser Angelegenheit, hat jetzt die Rechtmäßigkeit des Wahltermins für den künftigen Rathauschef angezweifelt.

Pähl – Nach dem Chaos der Bürgermeisterwahl mit dem erst Ja- und dann Nein-Gewinner hatte sich der Pähler Gemeinderat auf einen ehrenamtlichen Bürgermeister für den Rest seiner Amtszeit geeinigt (wir berichteten). Der Urnengang wurde auf den 8. Oktober zusammen mit den Landtags- und Bezirkstagswahlen festgelegt.



Den Termin hatte Petra Gandorfer von der Kommunalen Rechtsaufsicht im Landratsamt mit dem Bayerischen Innenministerium abgestimmt. Die Entscheidung, einen ehrenamtlichen Bürgermeister zu installieren, wurde innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 90 Tagen vor der Wahl gefällt und am 7. Juli öffentlich bekannt gegeben. Bis zum 17. August können sich Aspiranten auf den Rathaus-Chefsessel bewerben.



Für den anonymen Briefschreiber ist der Wahltermin am 8. Oktober zu kurzfristig, wenn sich nämlich auswärtige Bewerber noch „pählisieren“ möchten. Denn aufstellen lassen können sich nur Kandidaten, die seit mindestens drei Monaten eine Wohnung im Gemeindegebiet von Pähl haben, die aber nicht zwingend ihre Hauptwohnung sein muss. Entscheidend ist laut Erika Breu vom Landratsamt, dass sich Kandidaten gewöhnlich im Wahlkreis als sogenannten Daseinsmittelpunkt in familiärer und beruflicher Hinsicht aufhalten.



Die Dreimonats-Frist endete am Tag der Bekanntgabe des Gemeinderatsbeschlusses. Laut dem Briefschreiber ist damit „möglichen Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit genommen worden, diese Voraussetzungen schaffen zu können“. In Pähl wundern sich besorgte Bürger, warum (noch) unbekannte Drahtzieher nach dem missglückten Intermezzo des ortsfremden und kommunalpolitisch unbedarften Kandidaten Marius Bleek überhaupt wieder Auswärtige in Betracht zieht. Für die derzeitige Interims-Bürgermeisterin Ursula Herz sei in dieser speziellen Phase der Ortspolitik jemand aus dem Gemeinderat oder der Gemeinde eindeutig die bessere Lösung.



Geschäftsleiterin Christiane Singer und Kämmerer Thomas Singer wollten sich nicht zu diesem jüngsten Schreiben äußern, „um weiteren Unterstellungen aus dem Weg zu gehen beziehungsweise diese im Keim zu ersticken.“ Sie selbst wurden kürzlich mit einem anonymen und beleidigenden Pamphlet Mobbingopfer. Verständnislos für Vize-Bürgermeisterin Herz, die an den am 26. Juni vor der Gemeinderatssitzung verteilten Flyer erinnerte: „Lasst uns Pähler und Pählerinnen einen höflichen und respektvollen Umgang miteinander und eine lösungsorientierte Zusammenarbeit pflegen zum Wohle Pähls.“