Gut gerüstet für die Zukunft

Bürgermeisterwahl in Pähl: Werner Grünbauer tritt erneut an

Von: Dieter Roettig

Teilen

Möchte nach der Wahl am 7. Mai Bürgermeister von Pähl bleiben: Werner Grünbauer in seinem Amtszimmer. © Roettig

Pähl - Seine erste Wiederwahl im Mai 2017 sicherte sich Pähls Bürgermeister Werner Grünbauer mit 77,7 Prozent der Stimmen. Am 7. Mai bewirbt er sich erneut um das Amt.

Obwohl die nächsten Kommunalwahlen in Bayern, und damit auch die Wahl des Pähler Gemeinderats erst 2026 stattfinden, muss die Bürgermeisterwahl dazwischen geschoben werden. Da Vorgänger Klaus Pfeiffer 2011 nach gerade mal drei Jahren das Handtuch geworfen hatte, war Grünbauer nur unter der Bedingung angetreten, eine volle Amtszeit auszufüllen. Jetzt hofft der 58-Jährige auf eine dritte Legislaturperiode für die „Unabhängige Bürgerliste Pähl und Fischen“. Wobei er diesmal einen Gegenkandidaten hat.

Seine erneute Kandidatur habe sich Grünbauer gründlich überlegt und auch mit Ehefrau Lucia sowie den Töchtern Christina und Theresa beraten, wie er im Kreisboten-Gespräch betont. Trotz diverser Anfeindungen und Vorfälle in den letzten Jahren wolle er seine „vorausschauende und umsichtige Ortspolitik“ fortsetzen. Die ständigen Querschüsse der Freien Wähler im Gemeinderat sieht er als „Bankrotterklärung für die gewählten Volksvertreter“. Gerade hätten sie einen Antrag auf ein Ratsbegehren zum Dauerthema Schule-Rathaus gestellt, das er keinesfalls befürworten werde.



Wie mehrfach berichtet, wurden im vergangenen Jahr die fertigen Planungen für einen Rathaus-Neubau an der Eichbergstraße durch ein Bürgerbegehren blockiert. Der Neubau ist laut Grünbauer nach wie vor notwendig, weil man durch den gesetzlichen Anspruch auf schulische Ganztagesbetreuung ab 2026 sowie den steigenden Kinderzahlen in der Gemeinde zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule schaffen muss. Dies sei wiederum nur möglich, wenn die Gemeindeverwaltung das derzeitige Rathaus räumt und es der Schule überlässt. Da die Verwaltung nach dem Ergebnis der Bürgerentscheide nicht ausziehen kann, werden jetzt im Schulgarten teure Miet-Container für einen Werkraum aufgestellt. Der derzeitige Werkraum im Schulgebäude wird für ein zusätzliches Klassenzimmer benötigt.



Für die jetzt im Raum stehenden Lösungsmöglichkeiten möchte Bürgermeister Grünbauer einen sehr zeitnahen Finalbeschluss, da „die Kosten davonlaufen“. Den durch den Bürgerentscheid entstandenen Schaden beziffert er auf aktuell drei Millionen Euro. Entscheiden müsse man, ob man das Rathaus auf dem gemeindeeigenen Grundstück an der Eichbergstraße doch baut, was nach der „Zwangspause“ von einem Jahr nach dem Bürgerentscheid möglich wäre. Dann könnte die Schule das jetzige Verwaltungsgebäude übernehmen. Oder aber man baut an der Eichbergstraße beziehungsweise an einem anderen noch zu findenden Grundstück die Schule komplett neu. Somit könnte sich die Verwaltung im jetzigen Schulhaus ausbreiten.



Gut gerüstet für die Zukunft

Einen weiteren Schwerpunkt in seiner erhofften dritten Amtsperiode sieht Grünbauer in der Ansiedlung einer Tagespflege mit einer Allgemeinarzt-Praxis. Mit einem Finanzpolster von rund acht Millionen Euro ist Pähl dank sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen gut gerüstet für die Zukunft. Damit es so bleibt, wollen Grünbauer und der Gemeinderat nördlich des bestehenden Gewerbegebiets ein 21 000 Quadratmeter großes Grundstück als Bauland speziell für einheimische Unternehmen ausweisen, die sich vergrößern wollen.



Grünbauer möchte die Erfolgsgeschichte Pähls weiterschreiben. So habe man in seiner Amtszeit eine außergewöhnliche Infrastruktur entwickelt, ohne Schulden zu machen. Für sich in Anspruch nimmt er die Ansiedlung des Rewe-Marktes in Fischen, den Erhalt der Postfiliale, die Fertigstellung der Turnhalle, die Erweiterung der Kindergärten, das Erholungsgelände in Aidenried sowie den Ausbau des Straßen- und Wegenetzes.



Trotz „dem nervigen Gegenwind durch die Freien Wähler“ und sogar gesetzeswidrige Attacken auf den von seiner Frau geführten landwirtschaftlichen Familienbetrieb sieht Grünbauer mit Optimismus in die Zukunft: „Nur so können wir die Herausforderungen des demografischen Wandels, den Klimaschutz und die Energiewende bewältigen.“ Die Anzeigen bezüglich der Sabotageakte auf seine Familie sind übrigens bislang im Sande verlaufen. Ob Nägel im Maisfeld, aufgeschnittene Siloballen oder genau platzierte Glasscherben unter Anhänger-Reifen blieben bislang ungesühnt.



Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.