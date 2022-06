Bürgerversammlung in Hohenpeißenberg und eine „Win-Win-Situation“

Großer Kostenfaktor: Das Haus der Vereine soll den Ortsvereinen dennoch weiterhin kostenlos zur Verfügung stehen. © Neumann

Hohenpeißenberg – Die Gemeinde Hohenpeißenberg und Bürgermeister Thomas Dorsch hatten jüngst zur Bürgerversammlung geladen. Der Saal im Haus der Vereine war gut gefüllt, obgleich es noch Restplätze gab.

Bürgermeister Thomas Dorsch gab in seinem Bericht einen Überblick über die Ausgaben und Einnahmen der Gemeinde. Immer wieder ein wichtiges Thema – und eine Pflichtaufgabe – sind die Kläranlage und das Kanalnetz der Gemeinde. Zur Ertüchtigung des Kanalnetzes sind große Investitionen nötig, die Kläranlage ist am Ende ihrer Kapazitäten, so Dorsch.

Dorsch: „Win-Win-Situation für Hohenpeißenberg“

Als „Win-Win-Situation“ bezeichnete der Rathauschef die Kooperation mit den Gemeindewerken Peißenberg. Sie sei ein wirtschaftlicher Glücksfall für Hohenpeißenberg und ökologisch die beste Lösung. Als Beispiel dafür, dass ökologische Standards in der Hohenpeißenberger Kläranlage nicht mehr möglich sind, nannte er den Ausstoß von ­Methan, das bei der Klärschlammfäulnis entweicht. In Hohenpeißenberg würde es in die Umwelt gelangen, in Peißenberg wird es energetisch verwertet.

Eine weitere kommunale Pflichtaufgabe sind die Kindergärten. „Eine schöne, aber kostenintensive Pflichtaufgabe“, so Dorsch. 500.000 Euro Defizit bedeuten alle drei Kindergärten zusammen für die Gemeinde. Ein wichtiges Projekt dabei ist die Entstehung des neuen Kindergartens in der Ortsmitte. „Kinder gehören, wie die Senioren, dorthin“, so Dorsch, der sich freut, dass der dritte Kindergarten im Herzen des Ortes seinen Platz findet. Dass ein Bestandsgebäude für den neuen Kindergarten genutzt werden kann, sei in Bezug auf Ökologie und Nachhaltigkeit ein großer Pluspunkt, wenn auch ein Neubau deutlich einfacher wäre. In diesem Zusammenhang bedankte sich der Rathauschef bei der Pfarrgemeinde, die der Kommune als Übergangslösung den Pfarrsaal vermietet hat, so dass die Betreuung der Kinder auch in der Umbauphase sichergestellt ist.



Kostenfaktor Haus der Vereine

Ein weiterer wichtiger Kostenfaktor für die Gemeinde: „Solange es der Haushalt hergibt, soll das Haus der Vereine den Ortsvereinen kostenlos zur Verfügung gestellt werden“. Aber es fordert auch Ausgaben. 2021 gab es einen großen, nicht versicherungsfähigen Wasserschaden. Und auch die Heizung – aktuell noch eine Ölheizung – soll schnellstmöglich ersetzt werden.



Die Gemeinde hat auch eine Reihe an Einnahmen zu verzeichnen, dazu zählen 328.000 Euro aus Grundsteuer A und B, mehr als 1.000.000 Euro Gewerbesteuer (plus Zuweisung vom Freistaat Bayern), 2.992.000 Euro Gemeindeanteil an Einkommens- /Umsatz- /Einkommenssteuerersatzleistung, 770.000 Euro Schlüsselzuweisung, 71.000 Euro sonstige allgemeine Finanzzuweisungen vom Land, 377.000 Euro Kanalbenutzungsgebühren und 319.000 Euro Wasserverbrauchsgebühren. An Umlagen müssen abgeführt werden 116.000 Euro Gewerbeumlage und 2.967.000 Euro Kreisumlage. Wie Dorsch weiter erklärte, ist der Landkreis Weilheim-Schongau bayernweit Spitzenreiter im Bezug auf die Kreisumlage.

Zur Ortsmitte: „Vorprojekt einer Planung“ in Arbeit

Der Rückbau der Ortsdurchfahrt und die Entstehung einer attraktiven Ortsmitte sind in Hohenpeißenberg schon länger Thema. Annegret Michler, Stadtplanerin und Architektin von „Die Stadtentwickler“ aus Kaufbeuren, war bei der Bürgerversammlung zu Gast und berichtete über den Stand der Dinge.

Die Stadtentwickler konzipieren die Erneuerung der Ortsmitte Hohenpeißenberg unter dem Slogan: „Ortsmitte aktivieren – Hohenpeißenberg Qualität vom Berg ins Tal“. Wichtig ist sowohl Bürgermeister Dorsch und seinem Team, wie auch den Stadt­entwicklern, dass dies im Austausch mit den Bürgern stattfindet. Es sei das „gemeinsame Geld aller Bürger“, das für die Neugestaltung verwendet wird und deshalb soll auch „im demokratischen Prozess so entschieden werden, wie die Bürger es wollen“. Im Rahmen der Innenstadt-Entwicklung war es möglich eine Förderung zu erhalten, hier wurde ein Antrag gestellt, genehmigt und die Gemeinde hat eine hohe Summe erhalten. „Momentan gibt es noch Fördermöglichkeiten und die Töpfe sind voll – sie werden sich aber leeren. Was in Zukunft finanziell machbar ist, ist unklar“.



Aktuell findet „das Vorprojekt einer Planung“ statt. Erster Schritt auf dem Weg zur neuen Ortsmitte war dabei eine Online-Umfrage unter den Bürgern. 451 Personen haben sich daran beteiligt. Damit sei Hohenpeißenberg Spitzenreiter in der Beteiligung an einer solchen Umfrage, so Michler. Als Top-3-Punkte wurden Sicherheit/Barrierefreiheit/Straßenquerungen, Gefahrensituationen für Schüler und erweitertes Fuß- und Radwegekonzept genannt. Wichtig sei den Hohenpeißenbergern ein grünes Ortszentrum mit Bäumen, barrierefreie Zugänge zu Gebäuden und barrierefreie Wege und die Integration von Bäumen und Parkanlagen beim Rückbau der Ortsstraße, so Michler weiter.



„Aktuell geht es darum einen Rahmen zu stecken, in dem ein Planer arbeiten kann und soll. Die Gemeinde muss sich überlegen: Was wollen wir? Was ist machbar?“, so Bürgermeister Dorsch. Außerdem beurteilt aktuell ein Verkehrsplaner die Lage und es finden Vermessungsarbeiten der Straßen etc. statt.



Besonders ist, dass Hohenpeißenberg ein „kleiner Ort“ mit einer, im Verhältnis, riesigen Ortsdurchfahrt von zwei Kilometern Länge und teilweise zehn Metern Straßenbreite ist, zudem ist die Ortsdurchfahrt teilweise Kreisstraße. In Zusammenarbeit mit dem Landkreis und dem Straßenbauamt muss daher eine Gesamtlösung für den ganzen Ort gefunden werden. Die Planung ist dabei relativ frei, denn „historische Vorgaben“ gibt es keine, wie historische Karten und Fotos, die Gemeinderat Rudi Hochenauer (SPD) bereitgestellt hat, zeigen. Zu sehen sind auf diesen Bilder Baumalleen und ein stets freier Blick auf den Bayerischen Rigi.



Wenn der Arbeitskreis im Gemeinderat den Grundrahmen für die Planungen gesteckt hat, geht es an die konkretere Planung. Landschaftsarchitekten und -planer aus drei Büros werden Pläne erstellen und in einem Wettbewerb mit Bürgerbeteiligung soll dann eine Entscheidung für die Ortsmitte getroffen werden.

Unter dem Tagesordnungspunkt Wortmeldungen/Fragen/Diskussion konnten sich die Anwesenden dann noch aktiv in die Bürgerversammlung einbringen. Hier gab es nur eine Nachfrage dazu, ob und was auf kommunaler Ebene im Bereich der Strom­erzeugung passiert. Hierzu verwies der Bürgermeister auf den neu gegründeten Arbeitskreis, unter Leitung von Hermann Summer (Aufwind). Gegründet wurde dieser im Nachgang der Gemeinderatssitzung vom 22. März 2022 auf Initiative von Summer.