Bürgerversammlung in Hohenpeißenberg: „Historische Chance“

Von: Susanne Löw

Rund 50 Zuhörer kamen zur Bürgerversammlung. © Hochenauer

Hohenpeißenberg – Circa 50 Besucher waren zur Bürgerversammlung im Haus der Vereine erschienen, um sich von Bürgermeister Thomas Dorsch zum Ortsgeschehen informieren zu lassen.

Rein statistisch stehe Hohenpeißenberg gut da, schilderte dieser: „Nur“ 865 Euro beträgt die Verschuldung pro Kopf, bei einer Einwohnerzahl von 3.882. Trotzdem müssen die Grundsteuer A und B (auf 340 v. H.) und die Gewerbesteuer (auf 350 v. H.) zum 1. Januar 2023 erhöht werden. Dies sei eine Anhebung auf das Niveau der Nachbargemeinden.



Ausgaben fielen zum Beispiel an für das Rathaus (Schränke/Archiv: 14.000 Euro, Onlinedienste: 4.500), die Feuerwehr (Ersatzbeschaffung Atemschutzträger: 32.500 Euro, Schiebeleiter: 2.000, Beschaffung der Endgeräte BOS Funk: 20.000), den Bauhof (Sinkkastenreiniger: 13.000 Euro, Kamerasystem Fuß Trac: 3.000 und 165.0000 jährliche Aufwendungen zur Straßenausbesserung, Straßenschilder, Winterdienst, Kehrmaschine, Reparaturen), den gemeindlichen Friedhof (Fassade des Leichenhauses: 4.000 Euro) und das Haus der Vereine (Rollstuhlrampe beim Schützenstüberl: 5.000 Euro).



Eine besonders erwähnenswerte Ausgabe war die Anschaffung eines Notstromaggregates im Rahmen des Programmes „Schritt für Schritt Krisenfit“, als Blackout-Vorsorge. Es soll im Bedarfsfall die Wasser-Übergabestelle und die Schule absichern. Die Grundschule soll bei einem Blackout als gemeindlicher Stützpunkt dienen.



Eine schöne Ausgabe hingegen ist die Mittagsbetreuung „Mittagsmäuse“ in der Primus-Koch-Grundschule. Die Regierung von Oberbayern fördert, das Defizit von 76.000 Euro trägt die Gemeinde. Die „Mittagsmäuse“ betreuen gegen Gebühr aktuell 60 Kinder.



Für die Schule wurden außerdem Luftreinigungsgeräte für 23.500 Euro angeschafft, die mit 10.500 Euro gefördert wurden. Neu entsteht ferner ein Naturkindergarten im Bruckwald. Träger ist der „Natürlich! –Naturbegreifen e.V.“ mit Sitz in Oberhausen. Der Betrieb soll im September beginnen.



Geringe Personalkosten

Rund 1,6 Millionen Euro hat Hohenpeißenberg an Personalkosten zu stemmen – dies sei, so Dorsch, vergleichsweise wenig.



Eine Pflichtaufgabe ist die Kläranlage. Hier waren Investitionen im Rahmen des Generalentwässerungsplanes (346.000 Euro) und für den Geröllfang und Pumpen (78.000 Euro) nötig. Diese Kosten müssen vollständig über die Nutzungsgebühren auf die Bürger umgelegt werden. Daher, so erklärte Dorsch, gelte es bei der Kläranlage immer sehr genau abzuwägen, welche Anschaffung und Reparaturen wann gemacht werden.



Die Kläranlage bleibt auch bei den mehrjährigen Projekten weiter Thema, aufgrund des Zusammenschlusses der Kläranlagen Peißenberg und Hohenpeißenberg. Die eigene hätte in absehbarer Zeit neu gebaut werden müssen – und obendrein an einem anderen Platz. Der Anschluss an das Kanalnetz von Peißenberg war die bessere Lösung, so Dorsch. Die voraussichtlichen Kosten betragen 1,5 Millionen Euro, der Einkauf in die Gemeindewerke Peißenberg rund eine Million. Es ist mit einer Förderung von etwa 550.000 Euro zu rechnen.



Im neuen Kindergarten am Schächen läuft mittlerweile der Betrieb. Eine Eröffnung mit Tag der offenen Tür wird es am 29./30. September geben. Dieses Bauprojekt ist in die ungünstige Situation in der Baubranche und zeitgleich in die günstigste Situation im Bezug auf Fördergelder gefallen, so Dorsch. Es bekommt Höchstförderung, diese wird voraussichtlich gut 1,4 Millionen Euro betragen. Trotzdem wird das Projekt deutlich teurer als geplant; veranschlagt waren zwei Millionen Euro, Baukostenstand im Mai 2023 waren drei Millionen.



Im Haushalt des Landkreises ist der Lückenschluss im Radwegenetz Ost-West vorgesehen. Ein gemeinsamer Geh- und Radweg soll entstehen. Nochmals vorgestellt wurden auch die Pläne für das Gewerbegebiet und den Solarpark, sowie der Ausbau des Glasfasernetzes (wir berichteten).



Neue Ortsmitte

Eines von Dorschs Herzensprojekten ist die Wiedereröffnung der Metzgerei im Schächen. Mit der Metzgerei Pschorr wurde ein Betreiber gewonnen; Start soll im September sein. Eine Eisdiele wird voraussichtlich im April 2024 eröffnen – bis dahin steht ein Eisautomat zur Verfügung. Eng verknüpft mit der Belebung des Schächens ist auch die Neugestaltung der Ortsmitte. Zu Gast in der Bürgerversammlung war deshalb Annegret Michler von der Agentur „die Stadtentwickler“, die das Ergebnis der Mehrfachbeauftragung vorstellte. Drei Büros haben Entwürfe eingereicht –„NRT“, „Plankreis“ und „toponauten“. Letzteres hat den Gemeinderat am meisten überzeugt. Denn der Entwurf habe „sich zeitgleich am meisten mit dem Ort beschäftigt und den größten Eingriff (in die aktuelle Topgrafie) gewagt“. Auch bei diesem Projekt winkt eine große Förderung. Der Zuschuss durch die Regierung von Oberbayern wird 80 Prozent auf alle Kosten betragen. „Wahnsinnig viel“, so Dorsch, der erklärte, dass die Gestaltung der Ortsmitte „jetzt oder nie“ erfolgen müsse, da die Chance auf die Förderung sonst vertan sei. Und auch Annegret Michler betonte, dass Hohenpeißenberg nie eine „richtige“ Ortsmitte hatte und dies nun die historische Chance sei, eine solche nach dem Geschmack der Bürger zu gestalten.