Bürgerversammlung in Obersöchering: „Große Aufgaben“ stehen bevor

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Ruhig und entspannt verlief die Bürgerversammlung. Zu Reinald Hubers (am Rednerpult) Rechenschaftsbericht gab es keine kritischen Nachfragen. © Jepsen

Obersöchering – Keine kritischen Nachfragen, kein Aufregerthema: Ruhig und entspannt verlief vor Kurzem die Bürgerversammlung in Obersöchering. Rund eine Stunde lang referierte Bürgermeister Reinald Huber über das gemeindliche Geschehen im aktuell 1 662 Einwohner zählenden Dorf. Dabei kündigte der Rathauschef „große Aufgaben“ an.

Zu Beginn bekamen die rund 70 Besucher aber erst einmal jede Menge Zahlen präsentiert. Huber skizzierte die wichtigsten Haushaltsansätze – unter anderem die Ausgaben für die Kreisumlage. Umgerechnet zahlt Obersöchering im Monat knapp 86 000 Euro an den Landkreis. Gut möglich, dass damit das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Vize-Landrat Wolfgang Taffersthofer, der in der Gemeinde Obersöchering wohnt, ließ in der Bürgerversammlung durchblicken, dass der bayernweite Spitzenwert von 54 Prozent beim Kreisumlagesatz künftig noch steigen könnte. Zumindest sei die Finanzplanung des Landkreises mit einem Satz von 56 kalkuliert: „Da wird‘s noch harte Diskussionen geben. Da muss man schauen, wo man wirklich landet“, so Taffertshofer.

2022 konnte die Gemeinde noch einen üppigen Betrag in Höhe von 550 000 Euro vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt schieben. Doch unabhängig vom Niveau der Kreisumlage: Die Zuführung wird bald schrumpfen. „Heuer und nächstes Jahr schaut‘s nicht mehr ganz so gut aus“, prognostizierte Huber. Die Gemeinde verfüge aktuell über ein „Gesamtguthaben“ von rund 2,8 Millionen Euro. „Aber wir haben auch noch große Aufgaben vor uns“, kündigte Huber an. Ob in die Kategorie der „großen Aufgaben“ auch das von der Obersöcheringer Feuerwehr gewünschte neue Löschfahrzeug fällt, ist noch nicht entschieden. Das Fahrzeug würde 680 000 Euro kosten. „Schau‘n mer mal“, erklärte Huber zu einer möglichen Anschaffung.



Eine „große Aufgabe“ wird für die Gemeinde der Bau der Freiflächenphotovoltaikanlage auf dem Gelände der ehemaligen Kiesgrube. „Auch wenn man nicht jeden Schmarrn mitmachen muss“, verwies Huber auf die zentrale Bedeutung der Energiewende,„wir müssen etwas tun!“ Auch beim Thema „Mobilität“ brauche es neue Lösungen: „Wir müssen da einfach anders denken.“ So könnte Obersöchering zum Beispiel in das Projekt „Blaue-Land-Bus“ integriert werden. Auch die geplante Dorfheizung kam in der Bürgerversammlung zur Sprache. Gemeinderat Anton Nebl berichtete über 173 Interessenten für einen Anschluss: „Das ist verhältnismäßig viel.“ Aber: „Heuer wird es noch keinen Baubeginn geben“, so Nebl. „Dafür war das Konzept von Planer Martin Echtler zu ambitioniert.“



Und was war sonst noch Thema in der Bürgerversammlung? Die Bauanträge für Grundstücke im Gemeindegebiet, so berichtete Huber, sind seit 2020 rückläufig. Beim Breitbandausbau sei man auf einem guten Weg, auch wenn die Glasfasertechnik Geld kosten würde. Das Trinkwasserleitungsnetz sei in einem „guten Zustand“ und auch die Abwasserbeseitigung sei langfristig gesichert. Obersöchering pumpt das Schmutzwasser in die Kläranlage nach Murnau. Der Gemeinde sind laut Huber 1 800 Einwohnerwerte zugeordnet. Erst 1 300 sind verbraucht. „Es benutzt nicht jeder das Klärwerk in Murnau. Es gibt im Dorf auch viele kleine Kläranlagen“, so Huber.



Nach knapp zwei Stunden schloss Huber die Versammlung – verbunden mit einem Appell an die Obersöcheringer: „Lasst euch den Mut nicht nehmen – denn Mut ist entscheidend für eine gute Zukunft.“

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.