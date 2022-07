Bürgerversammlung in Pähl: Bedenken um Zufahrt zur Tagespflege

Von: Dieter Roettig

Viel diskutiert wurde bei der Pähler Bürgerversammlung im Pfarr- und Gemeindezentrum. © Roettig

Pähl – Das schon lange geplante Konzept einer Tagespflege für Seniorinnen und Senioren inklusive einer Arzt- und Physiotherapiepraxis sowie Personalwohnungen wurde von den Pähler Bürgern eigentlich sehr gut angenommen. Aber wie so oft in Pähl kämen auch hier wieder „die üblichen Bedenkenträger um die Ecke“ (Zitat Bürgermeister Grünbauer).

Bei der aktuellen Bürgerversammlung im Pfarr- und Gemeindezentrum ging es bei der Aussprache um die Zufahrt zur Tagespflege über die Berndorfer Straße. Viel Verkehr und Lärm sei zu befürchten und auf der Straße dürfe man dann nicht mehr parken. Das wurde zumindest in einem Brief behauptet, der unaufgefordert an die Anlieger verschickt wurde. Bürgermeister Werner Grünbauer behauptete faktenbasiert das Gegenteil und klärte auf, dass man sich hier erst in der Planungsphase befinde und die finalen Entschlüsse ohnehin vom Gemeinderat genehmigt werden müssten.

Gefragt wurde auch, wann die Pähler Schlucht wieder für Wanderer geöffnet werde. Hier ging der Bürgermeister keine Kompromisse ein. Der Starkregen im Juni 2021 habe zu einem Felssturz und massiven Schäden an den Wegen geführt. Ob sich das Gelände bewegt und deshalb mit weiteren Felsstürzen zu rechnen sei, wird derzeit durch eine einjährige Messung erforscht. Deshalb bleibe die Schlucht bis auf Weiteres „wegen Lebensgefahr“ gesperrt.



Ob man denn in der Seewirtschaft Aidenried wirklich erst 2025 sein erstes Bier trinken könne, fragte ein durstiger Pähler. Er nahm Bezug auf das von einem ungeduldigen Scherzbold aufgestellte Schild an der Zufahrt zum Freizeitgelände, wo sich gastronomiemäßig immer noch nichts tut. „Solange wird es nicht dauern“, tröstete Bürgermeister Grünbauer. Leider aber drehten sich die Mühlen der Bürokratie sehr langsam bei den einzelnen Verfahrensschritten in der derzeitigen Bauleitplanung. Der künftige Betreiber Hermann Weiffenbach stehe mit der Baufirma in den Startlöchern und möchte lieber heute als morgen anfangen.



Wie bei jeder Bürgerversammlung kam auch das Endlos-Thema des Birkenallee-Radwegs von Fischen nach Dießen zur Sprache. „Er ist noch nicht gestorben“, versicherte Grünbauer. Die Naturschutzbehörden wollen eine erneute Studie bis Ende des Jahres vorlegen. „Sie können sich der Notwendigkeit nicht länger verschließen“, sagte der Bürgermeister. „Das Radfahren ist heute populärer denn je. Bei der Gefährlichkeit der Birkenallee darf man den Naturschutz nicht wichtiger nehmen wie Menschenleben.“



Der geäußerte Wunsch nach einer Online-Übertragung der Gemeinderatssitzungen wurde vom Bürgermeister und den anwesenden Räten vehement abgelehnt. „Wer sich für die Gemeindepolitik interessiert, kann sich ruhig einmal im Monat ins Pfarr- und Gemeindezentrum bewegen“, so Grünbauer.



Wie gesund die Gemeinde Pähl dasteht, konnte Bürgermeister Grünbauer anhand der „Steuerkraftzahl“ für 2022 erläutern. Sie beträgt pro Einwohner 1 539 Euro und liegt damit 6,45 Prozent über dem Vorjahreswert. Und damit höher als der Durchschnitt der Gemeinden im Landkreis Weilheim-Schongau mit 1 354 Euro. Interessant ist dabei, dass von den aktuell 2 561 Einwohnern Pähls 653 Sozialversicherungspflichtige ihrer Arbeit in der Gemeinde nachgehen, wo es dem Gewerbe richtig gut gehe. Trotz Corona hätten sich die Einnahmen aus Gewerbe- und Einkommenssteuer nahezu verdoppelt.



Bürgermeister Grünbauer sprach vor den rund 50 Besuchern auch über laufende und künftige Gemeindeprojekte. So werde man die Planungen für das Baugebiet „Kapellenfeld“ weiterführen, günstigen Wohnraum entwickeln und eine Bedarfsanalyse zur Betreuungssituation in Kita, Kindergrippe, Hort sowie der Mittagsbetreuung durchführen. Für 85 000 Euro werde man im ganzen Ort die Straßenbeleuchtung erneuern und für die Feuerwehr ein Tragspritzen-Fahrzeug für 315 000 Euro anschaffen.



Lob spendete das Gemeindeoberhaupt den 57 in Pähl lebenden Geflüchteten aus der Ukraine. Die Hälfte sei privat untergekommen, die andere Hälfte lebt im „Kinderhof Valentin“ an der Ecke Weilheimer Straße/Am Weißbach im Ortsteil Fischen. Die beiden Gebäude gehören zum SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech, das dem Ansuchen des Bürgermeisters über die Unterbringung gerne stattgab. Die Geflüchteten seien laut Grünbauer äußerst dankbar, sehr freundlich und würden zweimal in der Woche mit einem Lehrer Deutsch pauken.

