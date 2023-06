Bürgerversammlung Marnbach: Wunsch nach Anschluss an den Stadtbus immer noch groß

Von: Stephanie Novy

Die Marnbacher wollen an den ÖPNV angeschlossen werden. Die Stadtwerke denken über einen Rufbus nach Murnauer Vorbild nach. © ANDREAS MAYR/Omobi

Weilheim-Marnbach – Lediglich eine Handvoll Zuhörer waren es vergangene Woche bei der Bürgerversammlung in Weilheim. Das lag aber wohl weniger an mangelndem Interesse als an schiefgegangener Kommunikation. Es sieht so aus, als ob kaum jemand etwas von dem Termin mitbekommen hat. Bei der Versammlung in Marnbach war diese Woche dann der Saal im Gemeindehaus gut gefüllt. Um die 50 Personen, inklusive einiger Stadträte, waren gekommen, um den Jahresbericht von Bürgermeister Markus Loth zu hören

Steigender Bedarf

Ein ausführlicherer Punkt war die Kinderbetreuung in Weilheim. 27 Einrichtungen gibt es laut Loth. Doch unter anderem „erfreulich hohe Geburtenzahlen“ würden dafür sorgen, dass diese nicht mehr reichen. Jedes Jahr brauche es neue Betreuungsplätze. „Das ist finanziell und organisatorisch eine schwierige Herausforderung.“



Nach Anlaufschwierigkeiten konnte der Naturkindergarten seine Arbeit aufnehmen. 17 Plätze wurden hier geschaffen. Weitere 100 beziehungsweise 40 sollen durch Einrichtungen an der Kanalstraße und der Hangstraße hinzukommen. Fertigstellung vermutlich 2025.



Loth beziffert die aktuelle Betreuungsquote in Weilheim mit 55 bis 60 Prozent. Doch der Bedarf, auch an den Grundschulen, wird weiter steigen. Nicht zuletzt wegen eines 2026 in Kraft tretenden Gesetzes. Demnach gibt es einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter. Deshalb müssen die Grundschulen an der Ammer und am Hardt auch dringend erweitert werden. An letzterer soll ein Interimsgebäude für Entlastung sorgen. Bei der Schule an der Ammer wurde ein externes Schulbauplanungsteam beauftragt. Bevor für die Erweiterung ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben wird, soll dieses den Raumbedarf in Abhängigkeit zur wachsenden Schülerzahl und des pädagogischen Konzeptes in einer Studie erarbeiten.



„Heftige Diskussionen“

Ebenfalls ein wichtiger Punkt ist der Klimaschutz. Hier brachte Bürgermeister Loth das Thema Fernwärme an. Im April wurde mit dem Bau des Parkhauses inklusive Heizkraftwerk an der Krumpperstraße begonnen. Loth spricht davon, dass es noch im Sommer fertiggestellt werden soll. „Wenn alles glatt läuft, könnten in der kommenden Heizperiode schon die ersten Kunden mit Fernwärme versorgt werden.“



Dass diese Art der Energieversorgung durchaus kritisch gesehen wird, brachte der Bürgermeister in seinem Bericht ebenfalls an. Er erinnerte an „teils heftige Diskussionen“, die es insbesondere um die geplante Energiezentrale am Kranlöchl gab. Loth sagte in Bezug auf den Bedarf alternativer Energien: „Die Klimaveränderung wird auch in Weilheim immer deutlicher.“



Radler haben Vorrang

Im Zusammenhang mit Klimaschutz spielt auch das 2021 von der Stadt beschlossene Radverkehrskonzept eine wichtige Rolle. Hier hob Loth zwei Pilotprojekte hervor, die zur Fahrradstraße umgestaltet werden sollen:



• Prälatenweg von Süden kommend, über die Waisenhausstraße, vorbei an Gymnasium und Realschule über die Greitherstraße entlang der Augsburger Straße bis zum Stadtpark „Am Riss“



• Johann-Baur-Straße über die B2 bis zum Stadtpark „Am Riss“



Ein ganzer Stadtteil abgehängt

Loth sprach bei seinem Rückblick auch den Stadtbus an. Besser gesagt, die Probelinien, die ein halbes Jahr lang diverse Strecken, unter anderem nach Marnbach, bedient hatten. Diesen Linien sei der „Erfolg nicht vergönnt“ gewesen. Der Grund: zu wenig Fahrer, zu wenig Fahrgäste. „Schweren Herzens“ habe man im Hauptausschuss deshalb beschlossen, die Linien nach dem Ende der Probephase nicht weiter zu bedienen.



Eine Entscheidung, die schon damals auf Kritik bei der Bevölkerung stieß. Und auch bei der Bürgerversammlung wurde darüber noch intensiver diskutiert. Eine Bürgerin fragte: „Gab es einen politischen Willen, den Stadtbus nach Marnbach zu bringen?“ Daran scheint sie Zweifel zu haben. Der Zwei-Stunden-Takt etwa, habe es ihr unmöglich gemacht, den Bus zu nutzen. Mit drei kleinen Kindern sei es „Stress pur“ gewesen, da man zu lange warten müsse, wenn man einen Bus verpasst. Zudem sei die Testphase mit sechs Monaten zu kurz gewesen. Als Stadtteil würden sich viele abgehängt fühlen. Ein anderer Bürger beschwerte sich zudem über die Taktung. Der Busfahrplan sei nicht auf den Zug abgestimmt gewesen.



Veronika Schrepfer, Prokuristin und Verkehrsleiterin von den Stadtwerken, war bei der Versammlung ebenfalls dabei und stand Rede und Antwort. Sie sprach davon, dass die „Anbindung an die Bahn sehr herausfordernd“ sei. Es gebe mehrere Zugverbindungen in verschiedene Richtungen zu unterschiedlichen Zeiten. Alle könne man nicht abdecken.



Zudem verwies sie darauf, dass viele Fahrten während der Probephase ausfallen mussten, da immer wieder Fahrer krank waren. „Wir waren echt am Kämpfen.“ Allerdings plane man derzeit mit einem On-Demand-System, also ein Rufbus, der nur bei Bedarf kommt.



Ein weiterer Bürger zeigte zwar Verständnis, dass es schwierig ist. Er bat aber inständig darum, an der Erweiterung der Stadtbuslinien festzuhalten. „Der Deutsche ist es gewohnt, Auto zu fahren.“ Es brauche Zeit, bis die Menschen vom Pkw auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.



Der vollständige Jahresbericht 2022 ist auf der Website der Stadt Weilheim einzusehen. Ein gedrucktes Exemplar gibt es aus Umweltgründen nicht mehr.