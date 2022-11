Bürgerversammlung Peißenberg: Das Thema Zentralklinikum stand im Fokus

Von: Bernhard Jepsen

Obwohl er schon seit 2020 im Amt ist, war es für Frank Zellner die erste Bürgerversammlung als Rathauschef. 2020 und 2021 mussten die Versammlungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. © Jepsen

Peißenberg – Die Debatte um die künftige Krankenhausversorgung im Landkreis stand im Fokus der Bürgerversammlung in Peißenberg. Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Krankenhaus-GmbH-Chef Thomas Lippmann warben vehement für ein mögliches Zentralklinikum. Die Doppelstrukturen mit den bisherigen Standorten in Schongau und Weilheim, so lautete der Tenor, ließen sich nicht mehr aufrechterhalten.

Die Sorge bei den Verantwortlichen ist offenbar groß, dass beim Bürgerentscheid am 4. Dezember das Votum mehrheitlich für den Erhalt der beiden Krankenhäuser ausfallen könnte. Seit ein paar Wochen werben Jochner-Weiß und Lippmann zusammen mit Mitarbeitern bei Veranstaltungen im Landkreis verstärkt für ein Zentralkrankenhaus: „Ein ‚Nein‘ beim Bürgerentscheid ist ein ‚Ja‘ zur Zukunft“, konstatierte die Landrätin im Rahmen der Bürgerversammlung in der Tiefstollenhalle – wobei sie vor den rund 100 Besuchern relativierte: „Bislang ist das Ganze nur ein Prüfauftrag – nicht mehr.“ Doch ein „Nein“ beim Bürgerentscheid sei der erste Schritt, um die Gesundheitsversorgung im Landkreis neu aufzustellen. Der Mangel an Ärzten und Pflegekräften sowie die zunehmende Ambulantisierung zwingen laut Jochner-Weiß zum Handeln. Der Defizitausgleich, den der Landkreis an die Krankenhaus-GmbH jährlich entrichten müsse, würde unaufhörlich steigen. „Dazu sind die beiden Krankenhäuser in einem schlimmen energetischen Zustand“, so Jochner-Weiß – und dann die Konkurrenz durch die Fachkliniken: „Der Patient sucht sich heutzutage sein Krankenhaus selbst aus.“

Vom ehemaligen Chefarzt des 2016 geschlossenen Peißenberger Krankenhauses, Dr. Wilhelm Fischer, kam bezüglich des Standorts eines Zentralklinikums lediglich ein persönlicher Wunsch: „Ein Zentralklinikum war schon lange fällig. Natürlich würde ich mich als Alt-Peißenberger freuen, wenn es in die Marktgemeinde käme. Aber da bin ich voreingenommen.“



Lippmann wiederum betonte, dass ein Zentralklinikum dort entstehen müsse, wo die Patientenströme am höchsten seien und die infrastrukturellen Rahmenbedingungen stimmen würden. Der Krankenhaus-GmbH-Geschäftsführer sprach von einer „Riesenchance“, die ein Zentralklinikum für die Gesundheitsversorgung im Landkreis bieten würde: „Wir wollen das beste Krankenhaus für Sie bauen“, ließ er die Zuhörerschaft wissen.

Ansonsten ging Bürgermeister Frank Zellner in seinem knapp einstündigen Rechenschaftsbericht unter anderem auf die kommunale Finanzlage ein. Der Rathauschef kündigte aufgrund des Investitionsvolumens für die kommenden Jahre (unter anderem Hochwasserschutz, Erweiterung und energetische Sanierung des Feuerwehrhauses sowie Ausbau des Kindergartens Regenbogen) einen Anstieg der Verschuldung an.



Der Markt würde deshalb sehr sparsam mit den Finanzmitteln umgehen: „Wir geben kein Geld aus, was nicht für notwendige Aufgaben verwendet wird.“ Nicht gänzlich verzichten, aber dennoch sparen werde man bei der Weihnachtsbeleuchtung im Ort: „Wir wollen eine weihnachtliche Stimmung“, erklärte Zellner, „aber in Anbetracht der Energiekrise zeitlich und quantitativ reduziert.“

