Bürgerversammlung Raisting: Bürgermeister lobt umsichtige Finanzplanung

Von: Dieter Roettig

Auszeichnung für um das Ehrenamt verdiente Raistinger bei der Bürgerversammlung: Von Bürgermeister Marin Höck (rechts) und seinem Vize Konrad Schönherr (links) wurden Remigius Happach mit dem „Roaschtinger Löwen“ und Hubertus Schmid mit einem Geschenkkorb geehrt. © Roettig

Raisting – Über ein Kompliment, das runter ging wie Öl, konnten sich Bürgermeister Martin Höck und der Gemeinderat bei der Bürgerversammlung freuen: „In Rasting gibt es alles, was man für ein gutes Leben braucht. Eine wunderbare Umgebung, ein schöner Ort mit allem, was im Alltag notwendig ist für Jung und Alt, nette Menschen und ein gutes Miteinander!“ Das war nur einer der überwiegend positiven 1443 Kommentare in der Online-Umfrage LE.NA für eine nachhaltige ländliche Entwicklung. Vorgetragen von Stadtplaner Jochen Gronle im Saal des Gasthofs „Zur Post“.

Seit 1642 treffen sich die Raistings Bürger am Georgstag zu einer Versammlung, die man heute noch „Jörgisgmoa“ (Georgs Gemeinde) nennt. Damals wurden die Bauern von der Obrigkeit noch belehrt. Wie im Jahr 1671, als man sie aufforderte, die Jagd auf Wölfe ernster zu nehmen. Der Herr Lehrer war bei diesen Versammlungen Protokollführer, weil er sich als Gemeindeschreiber und Hochzeitslader in Personalunion am besten auskannte.

Bei der aktuellen Bürgerversammlung, nach coronabedingter über zweijähriger Pause, ging es nicht um Wölfe, sondern zunächst um einen Rückblick und eine Bestandsaufnahme, was so alles ansteht in der Gemeinde mit 2355 Einwohnern und einem Durchschnittsalter von 44,7 Jahren. Bürgermeister Höck begann mit einem nüchternen Zahlenwerk aus dem Standesamt. So sind seit der letzten Bürgerversammlung 33 Raistinger verstorben. Im gleichen Zeitraum wurden 32 Geburten gemeldet. Es gab 13 Goldene, vier Diamantene und eine Eiserne Hochzeit. 54 Bürger konnten vom 80. bis zum 95. hohe Geburtstage feiern. Der Gemeinderat traf sich zu 27 Sitzungen und einmal tagte der Finanzausschuss.

In Vertretung der urlaubenden Kämmerin Andrea Wolf stellte Bürgermeister Höck ausführlich die vorläufige Jahresrechnung für den Haushalt 2021 vor, der in Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 6.915.936 Euro beträgt. Als erfreulich bezeichnete Höck die Steigerungen bei der Gewerbesteuer auf 1.377.978 Euro und bei der Einkommensteuer auf 1.666.527 Euro. Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2021 betrug 1.921.632 Euro, was zu diesem Zeitpunkt einer Pro-Kopf-Verschuldung von 833,32 Euro entsprach. Die rund 80 Besucher der Versammlung nahmen erfreut zur Kenntnis, dass im Jahr 2021 keine neuen Kredite aufgenommen wurden. Martin Höck: „Die vorausschauende und umsichtige Finanzplanung hat dazu geführt, dass das Haushaltsjahr 2021 trotz Corona durchaus positiv abgeschlossen werden konnte. Der Stand der allgemeinen Rücklagen zum Ende des Jahres betrug 4.309.789 Euro.“

Die wichtigsten Ausgaben im Verwaltungshaushalt waren die Kreisumlage mit 1.287.958 Euro und die Gewerbesteuerumlage mit 135.514 Euro. Die Personalausgaben schlugen mit 945.510 Euro zu Buche und die Verwaltungs- und Betriebsausgaben mit 686.621 Euro. An den Vermögenshaushalt wurden 1.619.768 Euro zugeführt.

Finanzierungsschwerpunkte 2021 waren unter anderem der Ausbau der Andechser Straße mit über 12.000 Euro, der Wiesenstraße mit 13.000 Euro und der Leonhardstraße mit 58.000 Euro. Die Oberflächenentwässerung Burger-Wiagn schlug mit über 17.000 Euro zu Buche und die Neuanschaffung eines Fendt-Fahrzeugs für den Bauhof mit 123.000 Euro.

Als größtes Projekt für die Jahre 2022 bis 2024 steht laut Bürgermeister Höck das „Soziale Wohnen am Probst“ mit einem Gesamtvolumen von rund vier Millionen Euro an. Dank staatlicher Zuschüsse und einem günstigen Förderkredit müssen dabei nicht alle Rücklagen verbraucht werden. Eine bittere Pille gibt es für die Raistinger allerdings zu schlucken: Rückwirkend zum 1. Januar 2022 ist mit einer Steigerung der Wassergebühren zu rechnen. Der Ankündigungsbeschluss wurde bereits im Oktober 2021 im Gemeinderat gefasst und öffentlich bekannt gegeben.

Erfreut zeigten sich die Besucher, dass es jetzt im Ort eine Sozialbegleitung nach dem Motto „Miteinander-Füreinander“ gibt, getragen von der Arbeiterwohlfahrt Raisting. Ansprechpartner und Vertrauensperson ist Barbara Weber, die ihren Tätigkeitsbereich vorstellte. Ob Koordination von Alltagshilfen, Vermittlung von Pflegediensten oder Essen auf Rädern bis zu Besuchen bei Alleinstehenden steht sie zur Verfügung.

Traditionell gehört zur „Jörgisgmoa“ die Ehrung von verdienten Mitbürgern. Den „Roaschtinger Löwen“ bekam diesmal Remigius Happach (62) für seinen Einsatz beim SV Raisting. Seit 1994 ist er in der Vorstandschaft tätig, davon über zwölf Jahr als erster Vorsitzender. Als Kassen-Revisor mischt er immer noch mit im Sportverein. Mit einem Geschenkkorb wurde Hubertus Schmid (88) geehrt. Er war von 1884 bis 1996 Gemeinderat und übernahm 1993 als ältestes Mitglied wie üblich das Friedhofsreferat. Auch nach seinem Ausscheiden aus der Kommunalpolitik kümmerte er sich bis Ende 2020 laut Bürgermeister Höck „aufopferungsvoll als Beerdigungsmanager, Rasenpfleger und Mülleinsammler“ um den Friedhof.

