Café Krönner in Weilheim hat seine Türen wieder geöffnet

Von: Ursula Gallmetzer

Familie Krönner ist froh, dass die Neueröffnung endlich stattfinden konnte. V.re: Mutter Barbara mit ihren Kindern Maximilian und Martina. © Gallmetzer

Weilheim – Nach rund einem Jahr Schließung hat das Café Krönner in der Weilheimer Innenstadt nun wieder geöffnet. Am Freitag nahm das Traditionshaus im historischen Altbau am Marienplatz seinen Betrieb auf.

„Es ist ein emotionales Heimkommen“, sagt Barbara Krönner. Denn mit dem Gebäude in der Altstadt verbindet ihre Familie eine lange Geschichte. 1869 hat Leopold Krönner mit seiner Frau Therese dort eine Lebzelterei, Wachszieherei und Konditorei gestartet. „Es war die erste Konditorei in der Region“, erzählt Krönner und gibt Einblicke in die Familiengeschichte: „Mein Urgroßvater ist in diesem Haus geboren.“

Wie das Kaffeehaus Krönner, das zuletzt von der Familie Barnsteiner betrieben wurde, den Menschen in den vielen Jahren ans Herz gewachsen ist, zeigte sich am Freitagmorgen. Bereits bevor die Türen sich um 9 Uhr öffneten, warteten bereits mehrere Grüppchen davor, einige nahmen trotz der kühlen Temperaturen an den Tischen unter der herausgefahrenen Markise Platz. Schon zwei Stunden später waren nahezu alle Tische in den Innenräumen besetzt. Rund 100 Plätze gibt es dort, weitere 80 im Freien.



„Man ist hier so gewollt als Unternehmer“, freute sich Krönner, dass im Vorfeld alle Verhandlungen problemlos verliefen. Auch mit dem Vermieter wurde im zweiten Anlauf eine Einigung gefunden. Mit ihm steht die Familie Krönner in einem guten Verhältnis, was sich auch in der Komplettsanierung des Gebäudes zeigt.



Diese war es jedoch, die die Eröffnung immer wieder verzögerte. Denn auch die Krönners waren nicht gefeit von den derzeitigen Problemen im Baugewerbe. „Es ist noch nicht alles fertig, aber wir arbeiten daran“, hofft die Seniorchefin auf einen baldigen Abschluss.



Stolz ist sie auf ihre zwei Söhne und ihre Tochter, die das Café und die Konditorei betreiben werden. Außerdem ist sie froh, dass sie 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finden konnte. „Das Team ist neu, es ist ein Kaltstart“, verrät sie, ist jedoch zuversichtlich, dass sich die Arbeitsabläufe schnell einspielen.



Jeder, der Kuchen, Kaffeespezialitäten, Eis oder den Mittagstisch genießen möchte, hat dazu immer Dienstag bis Samstag zwischen 9 und 18.30 Uhr Zeit.

