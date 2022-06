Caritasverband Weilheim-Schongau schafft Dienstfahrrad an

Teilen

Thomas Koterba, Geschäftsführer der Caritas, bei der Übergabe des Rades. © Caritas

Weilheim – Auf vielfachen Wunsch und Vorschlag der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Caritasverbandes im Landkreis Weilheim-Schongau e.V. wurde ein Dienstfahrrad angeschafft.

Der Wunsch nach einem Dienstfahrrad bestand schon länger. Es ginge darum, in der heutigen Zeit und unter den Gegebenheiten der Klimakrise Termine und Hausbesuche innerhalb von Weilheim nicht mehr mit dem Dienstauto erledigen zu müssen, sondern auf ein Fahrrad umsteigen zu können, wie die Caritas mitteilt. Die Firma „Zeitlosmobil“ aus Weilheim in der Person von Geschäftsführer Tillman Wahlefeld hat dieses Vorhaben laut Caritas tatkräftig unterstützt.

Zudem haben die Kollegen der Diakonie Herzogsägmühle gGmbH in Weilheim durch Thomas Buchmann einen Platz im Fahrradkeller ihrer Tiefgarage – quasi um´s Eck der Caritas – bereit gestellt. So konnte wieder ein weiterer kleiner Schritt, hin zum großen Ziel, gegangen werden. Der Deutsche Caritasverband e.V. hat nämlich festgelegt, dass bis zum Jahr 2030 die gesamte deutsche Caritas, also auch jeder Kreisverband, klimaneutral sein soll.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote