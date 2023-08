E-Carsharing jetzt auch in Eberfing

Von: Bernhard Jepsen

Fototermin zur Einführung des E-Carsharings in Eberfing: (v.li.) Patrick Stangel (Gasthof Zur Post), Bernhard Schmidt-Pauly (Gasthof Zur Post), Georg Leis, Alois Moser, Gabi Hutter (Autohaus Ortner) und Stephanie Grill. © Jepsen

Eberfing – Am Parkplatz des Eberfinger Gemeindezentrums respektive des Gasthofs Zur Post können Besitzer von Elektroautos seit etwa einem Jahr an zwei installierten Wallboxen ihre Fahrzeuge aufladen lassen. Doch nun gibt es noch ein weitergehendes Angebot: Wer ein E-Auto einfach und kostengünstig mieten möchte, kann das seit Ende Juli über das E-Carsharing-Kooperationsprojekt der Mobilitätssparte „EOberland“ der 17er Oberlandenergie GmbH tun.

Mit im Boot sind die Gemeinde Eberfing und das Autohaus Ortner, von dem das Fahrzeug der Marke VW gestellt wird. „EOberland“ kümmert sich um die Ladeinfrastruktur und die Vermarktung. Standorte für E-Carsharing gibt es unter anderem bereits in Schongau, Murnau, Uffing, Seeshaupt und Lenggries. Weitere in Huglfing oder Oberhausen werden vermutlich bald folgen. Bis zum Ende des Jahres soll die Fahrzeugflotte auf 25 Autos anwachsen. In der Region soll damit ein E-Mobilitätsnetz aufgebaut werden. „Das Angebot wird richtig gut angenommen“, erklärte Stephanie Grill, Geschäftsführerin der 17er Oberlandenergie bei einem Pressetermin in Eberfing. „Die Zeit ist einfach reif dafür – gerade für kleinere Gemeinden“ Der ländliche Raum sei eher schlecht an den ÖPNV angeschlossen. „Mit dem E-Carsharing versuchen wir, diese Lücke zu schließen“, so Grill.



Auch Alois Moser vom Autohaus Ortner ist nach „anfänglicher Skepsis“, wie er beim Pressetermin einräumte, vom E-Carsharing voll überzeugt. Angesichts von Preis- und Zinssteigerungen werde für viele Privathaushalte die Anschaffung eines eigenen Zweit- oder Drittwagens „schnell zu einer spaßbefreiten Angelegenheit“. Carsharing sei da eine gute Alternative. Und E-Fahrzeuge seien für diese Nutzung geradezu prädestiniert, weil sie an der Ladestation automatisch aufgeladen werden. Auch für Unternehmen sei das Angebot interessant: „Man muss nicht mehr für jeden Mitarbeiter einen Firmenwagen vorhalten“, so Moser. Zudem kenne gerade die junge Generation „keinerlei Berührungsängste“.



Laut Bürgermeister Georg Leis ist das E-Carsharing in Eberfing ein „folgelogischer Schritt“ in der Umsetzung des gemeindlichen Energiekonzepts. Der Standort im Zentrum Eberfings sei „ideal“. Auch die Nutzung des Fahrzeugs sei „unkompliziert“. Interessenten müssen sich über die Homepage von „EOberland“ registrieren lassen. Über eine App können dann Nutzungszeiten für das stationsgebundene Fahrzeug (kein „Free-Floating“-System) gebucht werden. „Das Handy ist quasi der Türöffner“, so Grill. Neben Kurzstrecken sind mit dem Auto auch weitere Fahrten möglich.