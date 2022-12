Charkiw Opera: Ein Konzert zum Dank für die Unterstützung

Von: Bernhard Jepsen

Martin Pape (2.v.li.) lud zur Pressekonferenz ins Dorfgemeinschaftshaus. Mit auf dem Podium waren unter anderem (v.li.) Werner Grünbauer, Übersetzerin Irina Frenkel und Dmytro Morozov. © Jepsen

Oderding/Weilheim – „Unser Herz schlägt für die Ukraine. Egal, wie lange es dauert: Wir sind für euch da“: Die Worte von Pollings Bürgermeister Martin Pape waren eine der zentralen Botschaften bei der Pressekonferenz im Oderdinger Dorfgemeinschaftshaus im Vorfeld des Konzerts der Charkiw Opera in der Weilheimer Stadtpfarrkirche am Nikolaustag.

Das von den 34 Landkreiskommunen ins Leben gerufene Hilfsprojekt „Solidarität Ukraine“ hieß die ukrainischen Musiker und Sänger willkommen. Pape und seine mit federführenden Amtskollegen Markus Bader (Rottenbuch) und Werner Grünbauer (Pähl) berichteten über die bisherigen Unterstützungsmaßnahmen. So konnten neben Geldspenden viele Hilfsgüter in die Ukraine transportiert werden, unter anderem Hygieneartikel und ein C-Bogen-Röntgengerät, das nach einem Raketenangriff auf Winnyzja bereits viele Menschenleben gerettet hat, wie bei der Pressekonferenz zu erfahren war.

„Wir sind sehr dankbar für alle Leute in Deutschland, die uns so stark unterstützen“, erklärte Dmytro Morozov, der musikalische Leiter und Chef-Dirigent der Charkiw Opera. Er und sein Ensemble seien stolz darauf, unter dem Motto „Kultur verbindet und setzt ein Zeichen des Friedens“ ukrainische Kunst in Europa darstellen zu dürfen. Intendant Oleg Orishchenko ergänzte, dass die Kulturreisen der Charkiw Opera „ein sehr wichtiges diplomatisches Instrument“ seien, um über die Ukraine und den Krieg zu erzählen: „Wir hoffen auf eine friedliche Zukunft.“ Und dann wurde es im Dorfgemeinschaftshaus richtig emotional: Die Ensemblemitglieder der Charkiw Opera spendeten den deutschen Helfern stehenden Applaus, riefen „Slava Ukraini!“ und sangen die ukrainische Nationalhymne. „Was für ein bewegender Moment“, konstatierte Pape. „Wir glauben an euch. Ihr schafft das – und wir schaffen das gemeinsam.“

