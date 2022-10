Hohenpeißenberger Christbaum für den Münchener Marienplatz

Von: Ursula Gallmetzer

Da die Stromleitung direkt durch den Baum führt, muss er weichen. Daniela Schaan und Thomas Dorsch freuen sich, dass die Tanne einen Ehrenplatz in München bekommt. © Gallmetzer

Hohenpeißenberg – Bereits in den letzten beiden Jahren kam der Weihnachtsbaum am Münchener Marienplatz aus dem Landkreis. Da der Christkindlmarkt allerdings ausfiel, darf Weilheim-Schongau heuer nochmals den Baum stellen. Welcher es wird, steht nun fest.

Bereits im Frühjahr wurden alle Bürgermeister im Landkreis darüber informiert, dass sie passende Bäume beim Landratsamt melden können. So richtig hatte das Thomas Dorsch eigentlich gar nicht eingeplant. „Das hat sich einfach so gefügt. Es waren glückliche Zufälle“, sagt der Bürgermeister und lacht. Denn die riesige sibirische Weißtanne müsste ohnehin gefällt werden, da sie inzwischen so groß ist, dass eine Stromleitung sich mitten durch die dichten Äste schlängelt. „Es ist also auch ein ökologisch korrekter Baum“, scherzt Dorsch. Er findet, es ist eine Ehre, dass ein Hohenpeißenberger Gewächs von der Jury ausgewählt wurde. Diese war am vergangenen Donnerstag in der Region unterwegs und schaute sich mehrere Exemplare an. Schließlich traf man sich oben am Hohen Peißenberg zur Verkündung der Auswahl. „Da war die Freude schon groß“, erzählt Dorsch.



„Gepflanzt hat den Baum mein Vater von 50 Jahren“, erklärt Daniela Schaan, auf deren Grundstück der künftige Christbaum steht und ergänzt: „Natürlich haben wir ihn auch gefragt, ob es ok ist, wenn wir ihn fällen, als das Landratsamt auf uns zugekommen ist.“ Einfach als Brennholz enden, da war sich die Familie Schaan einig, sollte die Tanne nicht. So kam es zur Zustimmung, den Baum zu spenden. „Der Papa ist jetzt schon stolz“, verrät Schaan.



Aufwändig mit einem Autokran als Sicherung wird der Christbaum am Mittwoch, 2. November, von den Bauhofmitarbeitern gefällt. Zur Feier des Tages ist ab 9 Uhr ein kleines Fest vor Ort geplant mit Verköstigung und Musik. Am 21. November reist dann eine Delegation aus Hohenpeißenberg zur Eröffnung des Münchener Christkindlmarktes. Die Trachten- und Knappschaftskapelle wird dabei mehrmals auftreten und auch der Glühweinstand im Prunkhof des Rathauses wird eröffnet. Dieser wird den ganzen Markt über von Gruppen aus dem Landkreis betrieben. Der Erlös wird unter den beteiligten Gemeinden aufgeteilt. Dorsch ermutigt daher: „Es wäre schön, wenn viele einen Ausflug nach München machen und den Stand besuchen.“

Dieser Peitinger Baum war 2021 auserkoren worden, so sah der Steingadener Baum 2020 aus.