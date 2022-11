Weißtanne aus Hohenpeißenberg auf Münchner Marienplatz

Dritter Christbaum in Folge aus Landkreis Weilheim-Schongau

Hohenpeißenberg/München – Zum dritten Mal in Folge kommt der Christbaum für den Münchner Marienplatz aus dem Landkreis. Die rund 25 Meter große sibirische Weißtanne wurde vergangenen Mittwoch in einer aufwändigen Aktion in Hohenpeißenberg gefällt und am Donnerstag in der Landeshauptstadt aufgestellt.

2020 spendierte die Gemeinde Steingaden einen Baum, 2021 kam der Baum aus Peiting. Für 2022 wurde als „Christbaum für München“ eine 50 Jahre alte sibirische Weißtanne aus Hohenpeißenberg ausgewählt, zum zweiten Mal vom Landkreis organisiert. Bislang stand die Weißtanne am westlichen Ortsrand der Rigi-Gemeinde: Die Fällung stand ohnehin aus Sicherheitsgründen an, da an dieser Stelle eine Stromleitung verläuft, die mehrere Häuser versorgt (wir berichteten). Am bisherigen Standort auf Privatgrund ist nun eine Ersatzpflanzung geplant. Die Weißtanne wurde am Mittwoch unter Anwesenheit der Hohenpeißenberger Bevölkerung, Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Bürgermeister Thomas Dorsch vom Bauhofteam der Gemeinde gefällt.

Ziel Marienplatz: Baum am Mittwoch gefällt

Im Anschluss wurde der Baumriese auf ein Schwertransportfahrzeug verladen. In der Nacht auf Donnerstag nahm der Spezialtransport – begleitet von der Polizei und TV-Teams – seinen Weg durch drei Landkreise in die Landeshauptstadt und wurde dort in den Morgenstunden von der Münchner Feuerwehr aufgestellt.

+ Die Fällaktion in Hohenpeißenberg. Tags darauf stand die Tanne als neuer Christbaum bereits am Marienplatz in München. © Neumann

Christbaum am Donnerstag in München aufgestellt

„Wir freuen uns sehr, dass zum dritten Mal in Folge der Christbaum der Landeshauptstadt aus unserem schönen Landkreis stammt. Wir hoffen sehr, dass der Baum auf dem Marienplatz gerade in diesen schwierigen Zeiten für alle Bürgerinnen und Bürger Münchens und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt ein Symbol der Hoffnung darstellt und zu einem gesegneten Weihnachtsfest aller Menschen im Land beiträgt“, sagte Landrätin Andrea Jochner-Weiß bei der Übergabe.

Bürgermeister der Spendergemeinde Thomas Dorsch drückte seine Freude ebenso aus: „Für uns ist es eine ganz besondere Ehre, dass der Baum in diesem Jahr aus unserer Gemeinde kommt. Ein Hohenpeißenberger Baum auf dem Münchner Marienplatz wird hellerleuchtet sicherlich für eine besonders festliche Stimmung sorgen.“

