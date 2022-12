Corona-Impfzentrum in Peißenberg ist geschlossen

Teilen

Ein wenig Wehmut bei den letzten Impfungen im Impfzentrum Peißenberg (v.li): Peißenbergs Bürgermeister Frank Zellner, Landrätin Andrea Jochner-Weiß, „Impfling“ Felix Ecker vom Landratsamt, der ärztliche Leiter Dr. Christoph Wittermann und Helmut Stork, Leiter des Ordnungsamts am Landratsamt © LRA

Peißenberg – Das Impfzentrum Peißenberg ist ab sofort geschlossen. Das bestätigte der Leiter Christian Achmüller.

Ab dem neuen Jahr würden die Zentren nicht mehr gebraucht, da Arztpraxen und Apotheken die Corona-Schutzimpfungen übernehmen werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Bayerischen Staatsregierung. Das betrifft auch das durch die Johanniter betriebene Impfzentrum in Peißenberg. Der Vertrag werde laut Achmüller nicht verlängert. Am Donnerstag, 22. Dezember, wurde im Impfzentrum der Johanniter in Peißenberg die letzte Impfung verabreicht. Nach 764 Tagen Betrieb und rund 124 000 Impfungen schließt das Impfzentrum in dem ehemaligen Krankenhaus der Stadt. Zu diesem Anlass besuchte Landrätin Andrea Jochner-Weiß noch einmal die Einrichtung und verabschiedete sich von den Johannitern. Die Landrätin bedankte sich für den großen Einsatz für die Allgemeinheit. Jochner-Weiß erhielt bei der Gelegenheit ihre vierte Covid19-Auffrischung – und damit die letzte Impfung des Hauses.

„Es waren sehr bewegende und auch schwierige zwei Jahre, die wir gemeinsam gut gemeistert haben“, sagte die Landrätin. Sie verabschiedete sich von Impfzentrumleiter Christian Achmüller und seinen Mitarbeitern: „Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit in der Zeit der Corona-Pandemie. Mein herzliches Vergelt’s Gott für Ihre wertvolle Unterstützung und das riesige Engagement Ihres Teams!“ Unter anderem hätten die erfolgreichen Impfaktionen in den Gemeinden den hohen Einsatz der Johanniter-Hilfsorganisation für die Landkreisbürgerinnen und -bürger bewiesen.

Impfzentrumsleiter Achmüller erinnerte bei der Gelegenheit an die Herausforderungen dieser Zeit, etwa als zu Beginn der Pandemie überhaupt keine Impfdosen verfügbar waren. „Meine große Wertschätzung geht natürlich an alle meine engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagte Achmüller, „zwischen uns hat alles von Anfang an gut funktioniert, wir sind super zusammengewachsen. Und wir haben in dieser Zeit alle viel gelernt.“ Achmüller richtete seinen Dank ebenso an das Landratsamt Weilheim-Schongau und den Markt Peißenberg.

In diesen zwei Jahren Impfzentrum ist viel passiert. Es gab verschiedene Aktionen, zum Beispiel die Impfung aller Feuerwehren im Gebiet, oder die Kooperation mit dem MVZ in Weilheim. Dazu wurden immer wieder einzelne mobile Impfaktionen in den Gemeinden angeboten, in Pähl wurden an einem Tag über 600 Personen geimpft.

Auch Peißenbergs Bürgermeister Franz Zellner war zum Abschied gekommen. „Ich möchte mich bedanken, dass wir für diese wichtige Einrichtung Gastgeber sein durften. Peißenberg habe dafür, so Zellner, die ideale Lage: „Es liegt ja in der Mitte des Landkreises und ist von allen Bürgerinnen und Bürgern gut erreichbar.“ Zellner betonte das harmonische Zusammenspiel mit den Johannitern und der Marktgemeinde.

Bei der Gelegenheit ließen sich noch Landratsamtsmitarbeiter vom ärztlichen Leiter Christoph Wittermann impfen – darunter die Landrätin persönlich. In ein paar Sekunden war der „Picks“ geschehen. „Nach 124 000 Impfungen ist nun Schluss. Wir Johanniter haben als Hilfsorganisation, aber auch alle persönlich, viel in dieser Zeit gelernt und werden dieses Wissen diese Erfahrungen weiterführen, um auch in Zukunft für alle Menschen, die uns brauchen, da sein zu können“, schließt Christian Achmüller.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote