Couragierter Zeuge wird für richtiges Handeln belohnt

Von: Mihriban Dincel

Teilen

Für seine Einsatz erhielt Peter Raabe (Mitte), in Anwesenheit seiner Frau Nancy Raabe, eine Anerkennung von Harald Bauer. © Dincel

Weilheim – Das nicht selbstverständliche und couragierte Handeln von Peter Raabe wurde vor Kurzem in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Weilheim belohnt. Anlass hierfür war ein Bedrohungsdelikt.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres betrat ein Mann einen Verbrauchermarkt in Peißenberg. Dort beschädigte er einige Verpackungen der angebotenen Waren. Als das Personal ihn daraufhin zurechtweisen wollte, wurde er den Mitarbeitern und auch weiteren Personen im Geschäft gegenüber verbal aggressiv und bedrohte sie mit dem Tode, konkreter noch mit den Worten „Ich knall euch ab“. „Er hatte durchaus für Ängste gesorgt“, teilt Harald Bauer, Leiter der Polizeiinspektion Weilheim, bei der Übergabe der Belohnung mit.

In diesem Verbrauchermarkt war auch die Ehefrau von Raabe tätig. Eine Arbeitskollegin von ihr hatte das Geschehen hautnah miterlebt. Am nächsten Tag kam der Mann erneut in das Geschäft. Dabei hinterließ er einen Zettel mit der Aufschrift „Sorry“. Die Arbeitskollegin von Raabes Frau erkannte den Täter sofort wieder. Sie teilte es dem Paar mit, das sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls im Geschäft befand.



Daraufhin reagierte Raabe blitzschnell. „Ich hab meine Frau und ihre Kollegin gebeten, die Polizei zu informieren und bin dem Mann gefolgt“, erinnert er sich. Er folgte dem Unbekannten bis zu einem Mehrfamilienhaus und noch weiter. So konnte Raabe der Polizei anschließend nicht nur die Wohnadresse des Mannes, sondern auch das Stockwerk, in dem sich seine Wohnung befindet, mitteilen. Der Mann wurde anschließend gefunden und wegen Bedrohung und Nötigung angezeigt.



„Er hat die Situation erkannt und daraufhin richtig gehandelt. Damit sind uns langwierige Ermittlungen, die vielleicht sogar ins Leere geführt hätten, erspart geblieben“, drückt Bauer seinen Dank über dieses schnelle Handeln aus. Als Belohnung für dieses selbstlose Verhalten bekam Raabe 110 Euro an Anlehnung an die Telefonnummer 110 der Polizei sowie ein Anerkennungsschreiben.



Bauer hofft, dass sich Menschen von diesem Ereignis beeinflussen lassen und ebenfalls bei Auffälligkeiten und in verdächtigen Situationen die 110 wählen.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.