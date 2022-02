CSU Peißenberg lud zu digitalem Neujahrsempfang 2022

Von: Bianca Heigl

Teilen

Gut behütet ins neue Jahr: Alexander Dobrindt bekam von Bürgermeister Frank Zellner einen Helm für die Fahrt am Pumptrack. Harald Kühn, MdL, erhielt eine Mütze mit dem Slogan „I mog Peißenberg“. © Screenshot: Heigl

Peißenberg – Auch heuer war man wieder digital unterwegs beim Neujahrsempfang der CSU Peißenberg, der am vergangenen Wochenende stattfand.

Zu Gast im „Studio“ waren beim Ortsvorsitzenden und Bürgermeister Frank Zellner der Vorsitzende der CSU im Deutschen Bundestag Alexander Dobrindt und der Landtagsabgeordnete Harald Kühn. Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Bezirksrätin Alexandra Bertl beteiligten sich mit einer Videobotschaft.



Kühn betonte die gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Im Landtag sei man sehr beschäftigt mit den Themen des kommunalen Finanzausgleichs, der im Jahr 2022 mehr als 10 Milliarden Euro als Unterstützung an die Kommunen gebe. So werde auch Peißenberg berücksichtigt in den Bereichen der Städtebauförderung und bei den Schlüsselzuweisungen. Konkret erhält die Marktgemeinde Mittel für den Sport, den Pumptrack und für die weitere Entwicklung der Ortsmitte.

Dobrindt, gerade zurück von der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Berlin, bei der auch Wolfgang Ischinger – der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz – und der neue CDU-Vorsitzende Friedrich Merz zu Gast waren, räumte ein, dass das Bundestagswahlergebnis nicht wie erhofft ausgefallen sei. Er freue sich darauf, mit Merz gemeinsam die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag zu führen. Die Rolle der Opposition sehen beide dabei als „Möglichkeit“, Kontrolleure der Regierung zu sein.

Im Hinblick auf kommunale Projekte wie die Umgehung Weilheim hofft er auf kluge Entscheidungen. Denn Peißenberg sei das beste Beispiel, wie viel eine Umgehung für den Ortskern bringe. Landrätin Jochner-Weiß hielt Rückschau auf das zweite Corona-Jahr. Nach Startschwierigkeiten sei das Impfzentrum jetzt bestens aufgestellt. Die künftige kommunale Gesundheitsvorsorge sei eines der Schwerpunktthemen, meinte sie im Hinblick auf einen möglichen zentralen Krankenhausstandort für den Landkreis Weilheim-Schongau.



Sich hoffentlich bald wieder persönlich begegnen zu können, darauf hofft Bezirksrätin Bertl. Sie hielt Rückschau auf Bezirksaktivitäten des vergangenen Jahres wie die Eröffnung der 50-er Jahre-Tankstelle auf der Glentleiten oder das Programm zur Stationsäquivalenten Behandlung seelisch Erkrankter. Ein großes Plus für Pflegende und ihre Schützlinge werde der Pflegestützpunkt im Landkreis, der im April eröffnet werden soll.



Und auch aus Peißenberg gab es Positives zu vermelden, wie Bürgermeister Frank Zellner ausführte. So konnte 2021 die Sanierung und Erweiterung der Josef-Zerhoch-Grundschule und der Bau des Regenrückhaltebeckens Stadelbach begonnen werden. Für 2022 kündigte er mit dem Bau des kombinierten Geh- und Radweges an der Schongauer Straße das nächste Bauprojekt in der Marktgemeinde an, das auch eine deutliche Verbesserung für Radfahrer im Ort bringen soll.



Zum Abschluss des Neujahrsempfangs wurde noch bekannt gegeben, bei welchen Familien in Peißenberg in diesem Jahr Obstbäume im Rahmen der Aktion „1 000 Bäume für Peißenberg“ gepflanzt werden. Als Gärtner tätig werden wollen dabei auch Dobrindt und Zellner. Und auch das traditionelle Entenrennen hofft Zellner, heuer wieder in gewohnter Weise – also mit Bürgerbeteiligung – durchführen zu können. Die Aufzeichnung des Neujahrsempfangs kann man sich noch auf der Website der Partei anschauen.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.