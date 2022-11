Debatte im Oberhauser Gemeinderat zu digitalen Ratssitzungen

Von: Peter Stöbich

Der Antrag, online an Gemeinderatssitzungen teilzunehmen, wurde abgelehnt. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / peus

Oberhausen – Sollte man es Ratsmitgliedern ermöglichen, online an Gemeinderatssitzungen teilzunehmen, sodass sie nicht zwingend vor Ort sein müssen?

In Oberhausen wurde diese Frage jetzt kontrovers diskutiert. Der Vorstoß kam von Norbert Kunz (Tradition und Fortschritt), der die Teilnahme an Beratungen künftig auch via Bild- und Tonübertragung ermöglichen wollte. „Da oft sehr wichtige Themen anstehen, sollten die Entscheidungen nicht aufgrund von zufälligem Fehlen Einzelner beeinflusst werden“, begründete Kunz seinen Antrag. Im Zuge der Pandemie wurde es Räten gesetzlich erlaubt, digital an Sitzungen teilzunehmen. Dafür bedarf es im Vorfeld jedoch einer Änderung der Geschäftsordnung, die mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden muss. Nach Artikel 47a der Gemeindeordnung gelten online zugeschaltete Mitglieder als anwesend und sind somit stimmberechtigt.

Die Technik für eine Zuschaltung muss von der Gemeinde gestellt werden. Als Voraussetzung gilt, dass der Bürgermeister und die Ratsmitglieder sich sowohl optisch als auch akustisch wahrnehmen können. Die digital zugeschalteten Räte müssen außerdem für das im Sitzungssaal anwesende Publikum seh- und hörbar sein. Bei nicht-öffentlichen Sitzungen trägt das Gemeinderatsmitglied selbst die Verantwortung, dass außer ihm niemand sonst an der Übertragung teilnimmt. Die Gesetzesänderung gilt bereits seit dem Frühjahr 2021.

Doch in der Diskussion über den Antrag zeigte sich nicht nur Bürgermeister Rudolf Sonnleitner skeptisch: „Ich bin da nicht begeistert“, stellte er fest und verwies auf den zusätzlichen technischen Aufwand im neuen Rathaus. „Krank ist krank, basta“, lautete ein anderes Argument gegen die digitalen Sitzungen. Die kontroversen Meinungen im Ratsgremium spiegelten sich auch in der Abstimmung wieder: Mit 8:6 Stimmen wurde der Antrag von Kunz abgelehnt.



Eine Gemeinde, in der Hybridsitzungen gut funktionieren – also eine Mischung aus vor Ort teilnehmenden Gemeinderatsmitgliedern und online zugeschalteten Kollegen – ist Icking im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Bürgermeisterin Verena Reithmann zeigt sich von der Möglichkeit zur Online-Teilnahme sehr angetan. Bereits bevor es gesetzlich erlaubt war, hatte man im Winter 2020/2021 die technischen Möglichkeiten zur Übertragung erprobt, nur durften damals die Räte noch nicht an Abstimmungen teilnehmen. Seitdem habe es nur sehr wenige Sitzungen gegeben, in der alle Ratsmitglieder auch in Präsenz am Ratstisch anwesend waren. Über eine Raumkamera und ein Mikrofon werden die Sitzungen übertragen, die Videos der digital zugeschalteten Räte mittels Beamer auf eine extra Leinwand projiziert.

