Demonstration gegen Ausbaupläne für B2 bei Wielenbach

Von: Peter Stöbich

Neben der B2 in Wielenbach demonstrierten mehrere hundert Bürger gegen die Ausbaupläne. © Stöbich

Wielenbach – Rund 400 Bürger nahmen vergangenes Wochenende an einer Demonstration teil, zu der die Bürgerinitiative (BI) gegen den Ausbau der Bundesstraße bei Wielenbach aufgerufen hatte.

BI-Sprecherin Astrid Schamper und Bürgermeister Harald Mansi fanden deutliche Worte gegen die Ausbaupläne und schilderten die damit verbundenen Folgen: „Guter Ackerboden geht verloren, wir bekommen mehr Autos und Lärm, unser Dorf wird völlig getrennt!“

Schon im vergangenen Jahr versuchte die BI mit einer Petition an den Bayerischen Landtag „die geplante Aufrüstung der B2 zu einer Kraftfahrstraße zwischen Pähl und Wielenbach“ zu stoppen. Die Petition mit über 1 600 Unterschriften gegen den ersten Bauabschnitt war jedoch abgelehnt worden. „Jetzt warten wir auf das Urteil des Verwaltungsgerichts“, so Schamper, „aber heute stehen wir hier, um den zweiten Abschnitt zu verhindern.“

BI-Sprecherin Astrid Schamper berichtete davon, dass dieser zweite Abschnitt sogar einen Nachteil für den Individualverkehr in Wielenbach hätte. Denn durch den dreispurigen Ausbau der B2 zur Kraftfahrstraße würden langsamere Fahrzeuge wie Traktoren von der Benutzung ausgeschlossen – sie müssten also Umwege durch die Dörfer fahren. Hinzu komme, dass der Ausbau die Straße für den Durchgangsverkehr attraktiver mache und künftig noch mehr Verkehr angezogen werde.



BI-Sprecherin Astrid Schamper kündigte weiteren Widerstand an. © Stöbich

Schamper erklärte: „Wir wissen, dass es im Gesamtbereich der Streckenführung sehr unterschiedliche Interessen gibt, welche wir auch nicht in Frage stellen. Aber jede Planung sollte mit den Betroffenen erfolgen und nicht über ihre Köpfe hinweg!“ Das bekräftigte unter Beifall der Protestierenden auch Bürgermeister Harald Mansi und versprach: „Ich werde alles dafür tun, dass es nicht zu diesem sinnlosen Ausbau kommt!“



Er forderte Alternativen statt des „Straßenbauwahnsinns“ für einen zweistelligen Millionenbetrag: „Für dieses Geld würden wir eine wunderbare Buslinie von Tutzing nach Weilheim bekommen – der reicht die B2 so, wie sie ist.“ Auch die Demonstrierenden machten auf Plakaten und Schildern ihren Unmut deutlich. „Das Ganze ist so überflüssig wie ein Kropf“, meinte Ludwig Zink, der mit dem Fahrrad aus Pähl gekommen war. „Die vielen Millionen könnte man woanders sinnvoller einsetzen.“



Die Mitglieder der Bürgerinitiative kündigten an, dass sie ihren Widerstand gegen die Ausbaupläne fortsetzen wollen. Schamper meinte: „Das größte Problem ist die unwiederbringlich zerstörte Fläche. Auf den drei Hektar versiegelter Fläche des ersten Bauabschnittes könnte man 200 Wohnungen oder 80 Häuser bauen.“ Stattdessen solle lieber durch den Ausbau der Werdenfelsbahn und die Reaktivierung der Bahnhöfe in Wielenbach und Wilzhofen ein Teil des Personenverkehrs auf die Schiene verlagert werden, um so die bestehende Straße zu entlasten.



Laut Michael Meister vom Staatlichen Bauamt Weilheim läuft derzeit ein Klageverfahren gegen den Ausbau, das den Baustart des nördlichen Abschnitts vom Unterhirschberg bis Wielenbach verhindert. Auch der südliche Abschnitt bis Weilheim kann derzeit nicht ausgebaut werden, weil dieser von der Weilheimer Umfahrung abhängt. Der Baubeginn für diese umstrittene Straße lasse sich aber noch nicht abschätzen.

