Der Exodus der Katholischen Kirche: Weilheims Stadtpfarrer Birkle äußert sich zu massiven Kirchenaustritten

Von: Kai Lorenz

Wie fest ist der Glaube der Katholiken noch? Allein im vergangenen Jahr haben über eine halbe Million Gläubige in Deutschland ihre Kirche verlassen. © PantherMedia/kevron2002

Die Katholische Kirche hat im Jahr 2022 über eine halbe Million Mitglieder in Deutschland verloren, wobei der Freistaat Bayern mit 153 586 Austritten an der Spitze steht. Diese Entwicklung wird von vielen mit einer tiefgreifenden Krise in der Kirche verbunden. In diesem Kontext erläutert Engelbert Birkle, Stadtpfarrer in Weilheim, seine Sichtweise auf den aktuellen Stand der katholischen Kirche, ihre Herausforderungen und notwendigen Reformen. Insgesamt fordert er die Kirche auf, einen mutigen Weg in die Zukunft zu beschreiten, der sowohl die Tradition als auch notwendige Modernisierungen einschließt.

In der Pfarreiengemeinschaft Weilheim (PG) waren es 308 Personen, die im vergangenen Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten sind. Das sind mehr als drei Prozent der Kirchenmitglieder. Inzwischen ist die Zahl der Katholiken in der PG Weilheim unter die 9 000er-Marke gefallen. Das hat Wirkungen, die auch an der Basis der Pfarreienarbeit spürbar werden, beschreibt Stadtpfarrer Birkle die aktuelle Situation.



Er sieht in den hohen Kirchenaustrittszahlen aus dem vergangenen Jahr einen „Erodierungsprozess“ aller Institutionen in Deutschland, einschließlich der Demokratie selbst. An diesem Prozess nehmen die Kirchen intensiv Teil. In der katholischen Kirche verschärft sich das noch durch Skandale und aus der Zeit gefallene Machtstrukturen. Insbesondere der Synodale Weg im letzten Jahr hat laut Birkle die bestehende Krise sichtbar gemacht und ihre Schärfe erhöht.



Der Pfarrer beschreibt das aktuelle Klima in seiner Kirche in Weilheim als „höchst unterschiedlich“. Er weist darauf hin, dass die Kirche für viele Menschen weiterhin einen wichtigen Teil ihres Lebens darstellt, mit etwa 600 Personen, die wöchentlich am Gottesdienst teilnehmen und das Evangelium in ihren Alltag integrieren. „Wir erleben in Weilheim gerade eine wunderbare Ministranten-Gemeinschaft. Über 100 Kinder und Jugendliche erleben Kirche als einen guten Ort von Gemeinschaft und intensivem Miteinander“, so Birkle. Er hebt auch das soziale Engagement in der Gemeinde hervor, darunter vier Kindertagesstätten, Nachbarschaftshilfe, Krankenhausseelsorge und individuelle Begleitung von Menschen sowie die Aktivitäten verschiedener Verbände. Birkle erwähnt die Existenz verschiedener Gruppen innerhalb der Kirche: traditionelle Mitglieder, die Änderungen kritisch gegenüberstehen, modern eingestellte Mitglieder, die nach weiterer Modernisierung verlangen, und eine Gruppe, denen die Kirche eher gleichgültig ist. „Ich persönlich glaube nicht mehr daran, dass diese Unterschiede zu versöhnen sind. Es braucht den Mut zu einem vielfältigen Nebeneinander“, betont der Weilheimer Stadtpfarrer.



Es fehlt an Mitgefühl für die Opfer

Birkle äußerte sich kritisch über das Vorgehen der Kirche in Bezug auf systemische Reaktionen und Missbrauch. Er bezeichnet den Versuch, Fehlverhalten zu vertuschen und nicht an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen, als schädlichen Reflex, vergleichbar mit Dynamiken in Familien. „Nichts darf nach draußen dringen.“ Er kritisiert, dass das System Kirche oft nicht in der Lage ist, Mitgefühl für die Opfer zu zeigen und eine Verbindung mit ihnen herzustellen. Erkennend bemerkte er jedoch, dass in den letzten Jahren bereits Schritte zur Aufarbeitung unternommen wurden und Menschen auf allen Ebenen in der Kirche für eine Änderung der Haltung kämpften und einstehen. Der Pfarrer kritisiert auch das schrittweise Aufdecken von Missbrauchsfällen, das er als „Salamitaktik“ bezeichnet, obwohl er auch zugibt, dass dieser Eindruck manchmal durch juristische Schritte entstehen kann, die als neue Enthüllungen interpretiert werden. „Mein Frust verbindet sich mit dem Schrecken, dass an der Kirche deutlich sichtbar wird, was uns als Gesellschaft prägt. Missbrauch, Salamitaktik und Vertuschung gibt es ja wahrlich nicht nur in der katholischen Kirche“, resümiert der Stadtpfarrer.



Reflex des Wegschauens

Inwiefern eine tiefgreifende Änderung der kirchlichen Kultur und Strukturen helfen, solche Skandale in der Zukunft zu vermeiden, auch dazu hat der Pfarrer eine klare Meinung: So hätten die Kirche und die Gesellschaft Schwierigkeiten damit, sich mit Leid und Schmerz zu konfrontieren und sich mit den Opfern von Missbrauch, Flüchtlingsleid oder Krieg und Katastrophen zu verbinden. Er beschreibt den Reflex des Wegschauens, das Zurückkehren zur Tagesordnung und das Aufrichten oder Verstärken von Schutzmauern als allgemeines Problem. Er betont, dass nicht nur strukturelle Änderungen notwendig sind, sondern auch eine Umkehr in den Herzen der Menschen, um eine tiefere Sensibilität und Empathie für den Schmerz anderer zu entwickeln.



Birkle betont, dass der Kern der Kirche im christlichen Glauben und in der persönlichen Verbindung jedes Individuums mit Jesus Christus liegt. Die Kirche als Institution existiert nicht ohne die Menschen, die ihren Glauben und ihre Lebensführung nach Jesus ausrichten. Das Bewusstsein dieser Verbindung mit Jesus Christus ist der verbindende Faktor in der Kirche. Die „wahre“ Kirche entsteht nur, wenn Menschen Jesus in ihr Leben einbeziehen und ihm vertrauen. Auf dieser Basis allein ist der Sinn der Kirche begründet und lässt sich vieles innerhalb der Kirche ertragen, so der Pfarrer.



In Bezug auf die Kritikpunkte, wie die starre Haltung der Kirche zu Themen wie Homosexualität, Frauenordination und Empfängnisverhütung, sieht Birkle „dringenden Entwicklungsbedarf“. Er erwartet, dass die Kirche ihre bisherige Haltung ändern und sich stärker an wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesellschaftlichen Standards orientieren wird. „Ich vermute, dass dieser Schritt bald kommt, und dann wird man wie in der Auseinandersetzung mit Galileo sagen: ‚Das war schon immer unsere Position!‘“, so Birkle.



Guter Wille aber zu langsam

Mit Blick auf die Herausforderungen zu Veränderungen unterstellt Birkle der Kirchenleitung einen „guten Willen“, Vertrauen wiederherzustellen, auch wenn die Geschwindigkeit und konkreten Schritte dazu unterschiedlich sind. Die Überwindung der derzeitigen, als überholt angesehenen, monarchischen Struktur der Kirche sieht er jedoch als notwendig an, obwohl auch eine reine Demokratie für ihn keine Lösung ist. „Es braucht aus meiner Sicht eine Struktur, die die Verbindung zum Anfang in Jesus Christus hält. Sein Vorrang in allem muss gewahrt bleiben. Das Erbe des römischen Imperiums und der mittelalterlichen Feudalherrschaft dient dem aber nicht (mehr)“, so Birkle.



Auch was die Rolle der Bischöfe bei dem Veränderungsprozess angeht, hat der Stadtpfarrer seine eigenen Ansichten: „Manchmal denke ich, dass es unfair ist. Zunächst wird jemand Bischof, weil er als treuer Diener des Systems sich bewährt hat. Jetzt soll die gleiche Person als Bischof das System infrage stellen und umbauen. Ich staune, wie viele Bischöfe sich da aufrecht bemühen und gute Wege gehen. Erneuerung der Kirche ist in der Regel immer an der Basis entstanden.“



Abschließend verweist Pfarrer Birkle darauf, dass es wichtig ist, das Bild einer perfekten Gemeinschaft aufzugeben. Er sagte, die Kirche sei ein Ort für die Verletzten aller Art und sie biete Raum für Menschen, die durch das Leben gelernt hätten, dass sie einen Erlöser bräuchten. „In dieser Gemeinschaft der Heilsbedürftigen gibt es viel Platz, viel Verständnis füreinander und es muss nichts vertuscht werden“, so Birkle abschließend.